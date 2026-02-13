Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 09:47

«Сильно потрепаны»: раскрыто положение ВСУ под Красным Лиманом

ВС России выбили резервные силы ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Российские войска практически выбили резервные силы ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, противник почти полностью утратил боеспособность. Он добавил, что российские расчеты БПЛА полностью контролируют логистику ВСУ на данном участке фронта. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

На Краснолиманском направлении резервы противника сильно потрепаны, практически выбиты, — сказал он.

Ранее российские штурмовики Су-25, получившие в войсках прозвище «летающие танки», нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ с применением тяжелых неуправляемых авиационных ракет С-13, известных как «Тулумбасы». Данный боеприпас предназначен для поражения особо прочных и защищенных объектов.

До этого операторы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» ивановского соединения ВДВ ликвидировали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины на правобережье Днепра. Украинские военные тщательно маскировали позиции, но они были вскрыты воздушной разведкой.

