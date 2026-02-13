Укрытия ВСУ на правобережье Днепра разлетелись в клочья

Операторы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» ивановского соединения ВДВ ликвидировали пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины на правобережье Днепра, сообщила пресс-служба Минобороны России. Украинские военные тщательно маскировали позиции, но они были вскрыты воздушной разведкой.

Расчеты беспилотников обнаружили движение живой силы противника, что позволило выявить несколько хорошо замаскированных укрытий. После получения команды операторы FPV-дронов «КВН» нанесли точные удары.

Операторы дронов успешно поразили и уничтожили все обнаруженные цели, — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что подразделения беспилотных систем работают круглосуточно, поражая технику, пехоту и укрепленные позиции ВСУ. Это срывает планы противника по подвозу боеприпасов и материальных средств к линии боевого соприкосновения вдоль русла Днепра.

Ранее расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и реактивной системы залпового огня «Торнадо» ВС России нанесли удар по месту сосредоточения резервов ВСУ на Харьковском направлении. Удар пришелся по району вблизи поселка Печенеги.