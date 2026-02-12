Российский «Торнадо» поднял на воздух резервную роту ВСУ Расчеты «Искандера» и «Торнадо» ВС России ударили по резервам ВСУ под Харьковом

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и реактивной системы залпового огня «Торнадо» ВС России нанесли удар по месту сосредоточения резервов ВСУ на Харьковском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Удар пришелся по району вблизи поселка Печенеги.

Противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также реактивную систему залпового огня и до 20 единиц грузовой автомобильной техники, — сказано в сообщении.

На данном участке фронта выполняют задачи подразделения группировок «Север» и «Запад». За прошедшие сутки украинские войска потеряли здесь более 360 военнослужащих, бронированные боевые машины, 33 автомобиля, шесть артиллерийских орудий, а также 10 складов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что Россия методично наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, сместив фокус на используемые ВСУ локомотивы, депо и ключевые узлы. Он выделил несколько целей этих ударов, в том числе подрыв военной логистики, а также давление на экономику через торможение экспорта и внутренних перевозок.