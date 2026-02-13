Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 08:09

Российские «летающие танки» обрушили на ВСУ мощь бетонобойных «Тулумбасов»

Российские Су-25 ударили по позициям ВСУ бетонобойными «Тулумбасами»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские штурмовики Су-25, получившие в войсках прозвище «летающие танки», нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ с применением тяжелых неуправляемых авиационных ракет С-13, известных как «Тулумбасы», пишет Telegram-канал «Взгляд в небо». Данный боеприпас предназначен для поражения особо прочных и защищенных объектов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Боевая часть ракеты С-13 обладает массой до 38 килограммов. «Тулумбасы» выпускаются в нескольких модификациях, различающихся по типу воздействия. Существуют осколочно-фугасные версии, варианты с объемно-детонирующей смесью, а также проникающие боеприпасы. Последние способны пробивать преграды толщиной до одного метра из железобетона или проходить сквозь шестиметровый слой грунта. Максимальная дальность пуска ракеты составляет шесть километров.

Ранее экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по позициям украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток». В пресс-службе Министерства обороны РФ проинформировали, что в результате авиационных атак ликвидированы живая сила и бронетанковая техника противника. Боевое применение осуществлялось парой самолетов с предельно малых высот.

Также в оборонном ведомстве сообщали, что Су-25 применялись в свое время для нанесения авиаударов по боевой технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных с Россией районах Курской области. Тогда самолеты запускали неуправляемые ракетные снаряды.

ВС РФ
СВО
ВСУ
Су-25
