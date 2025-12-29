Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:55

Песков раскрыл, что думают в Кремле о прекращении СВО

Песков: в Кремле думают о прекращении конфликта в контексте достижения целей

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Кремле думают о прекращении конфликта на Украине только в контексте достижения собственных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, что Москве в противостоянии с Киевом нужно готовить план Б, передает ТАСС.

Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Киеву нужно отвести ВСУ за пределы административных границ Донбасса, для того чтобы остановить боевые действия. По его словам, это поможет Зеленскому приблизить разрешение украинского конфликта. Так представитель Кремля обозначил возможное политическое решение ситуации.

Ранее американские СМИ сообщали, что Зеленский до сих пор «травмирован» встречей с президентом США Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая состоялась в феврале 2025 года. По данным издания, на фоне этих событий Зеленский стремился заручиться поддержкой европейских коллег.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
конфликт на Украине
цели
