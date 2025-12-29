В Европе указали на травму Зеленского от встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор «травмирован» встречей с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая состоялась в феврале 2025 года, сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По данным издания, на фоне этих событий Зеленский стремился заручиться поддержкой европейских коллег.

Зеленский по-прежнему несколько травмирован своей провальной встречей с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне в феврале, — утверждается в публикации.

Отмечается, что перед визитом в Мар-а-Лаго украинский президент провел переговоры с лидерами стран ЕС и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы укрепить международную поддержку.

Ранее сообщалось, что Зеленский заметно нервничал на прошедшей в Майами пресс-конференции с Трампом. Поведение президента Украины вызвало интерес у наблюдателей, которые отметили излишнюю суетливость и напряжение в его действиях.

До этого стало известно, что во время общения с журналистами в присутствии главы Белого дома настроение Зеленского резко изменилось. Поводом для этого стали вопросы о возможных контактах республиканца с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский стал сжимать губы и нервно дергать носом, что выдавало его скрытое раздражение.