Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:34

В Европе указали на травму Зеленского от встречи с Трампом

Politico: Зеленский до сих пор травмирован февральской встречей с Трампом

Владимир Зеленский, Дональд Трамп Владимир Зеленский, Дональд Трамп Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор «травмирован» встречей с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, которая состоялась в феврале 2025 года, сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По данным издания, на фоне этих событий Зеленский стремился заручиться поддержкой европейских коллег.

Зеленский по-прежнему несколько травмирован своей провальной встречей с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне в феврале, — утверждается в публикации.

Отмечается, что перед визитом в Мар-а-Лаго украинский президент провел переговоры с лидерами стран ЕС и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы укрепить международную поддержку.

Ранее сообщалось, что Зеленский заметно нервничал на прошедшей в Майами пресс-конференции с Трампом. Поведение президента Украины вызвало интерес у наблюдателей, которые отметили излишнюю суетливость и напряжение в его действиях.

До этого стало известно, что во время общения с журналистами в присутствии главы Белого дома настроение Зеленского резко изменилось. Поводом для этого стали вопросы о возможных контактах республиканца с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский стал сжимать губы и нервно дергать носом, что выдавало его скрытое раздражение.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Она мечтала уйти быстро»: Меньшова о последних днях жизни Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути «план Б» Зеленского
В Кремле оценили перспективы грядущих выборов в Европе
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
В Кремле оценили слова Трампа о скором завершении украинского конфликта
Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова
Россиян попросили отказаться от новогодних фейерверков
«В самое ближайшее время»: Кремль о контактах Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.