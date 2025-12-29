Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт Песков заявил, что отвод ВСУ за пределы границ Донбасса прекратит конфликт

Киеву нужно отвести ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это поможет главе Украины Владимиру Зеленскому приблизить разрешение конфликта. Так представитель Кремля обозначил политическое решение ситуации.

Конечно, это уход вооруженных сил (киевского. — NEWS.ru) режима из Донбасса: за пределы административных границ, — подчеркнул Песков.

Перед этим помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что Киеву следует как можно скорее принять решение по Донбассу с учетом ситуации на фронте. Политик призвал Украину к политическому решению в вопросе региона.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал Киеву гарантии сроком на 15 лет. Однако Украина потребовала 30, 40 или 50 лет гарантий. Зеленский обосновал это тем, что конфликт длится почти 15 лет.

В Кремле также ответили на вопрос о том, планируется ли телефонный разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой. Песков уточнил, что о таком формате пока речи не идет.