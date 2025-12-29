Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:16

Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт

Песков заявил, что отвод ВСУ за пределы границ Донбасса прекратит конфликт

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Киеву нужно отвести ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это поможет главе Украины Владимиру Зеленскому приблизить разрешение конфликта. Так представитель Кремля обозначил политическое решение ситуации.

Конечно, это уход вооруженных сил (киевского. — NEWS.ru) режима из Донбасса: за пределы административных границ, — подчеркнул Песков.

Перед этим помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что Киеву следует как можно скорее принять решение по Донбассу с учетом ситуации на фронте. Политик призвал Украину к политическому решению в вопросе региона.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал Киеву гарантии сроком на 15 лет. Однако Украина потребовала 30, 40 или 50 лет гарантий. Зеленский обосновал это тем, что конфликт длится почти 15 лет.

В Кремле также ответили на вопрос о том, планируется ли телефонный разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой. Песков уточнил, что о таком формате пока речи не идет.

Дмитрий Песков
Владимир Зеленский
Кремль
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.