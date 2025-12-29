Зеленский раскрыл, какие гарантии Трамп предложил Украине

Президент США Дональд Трамп предложил Киеву гарантии сроком на 15 лет, заявил глава Украины Владимир Зеленский, которого цитируют «Новости. Live». Политик отметил, что украинская сторона хочет продлить этот срок до 30 лет.

Действительно, сейчас это [предлагается] не навсегда. Документ на 15 лет, с возможностью продления, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что поднял этот вопрос с американским лидером. Зеленский сказал Трампу, что конфликт длится почти 15 лет, поэтому ему хотелось бы «более долгие» гарантии. Глава Украины также озвучил сроки в 40 и 50 лет. По словам Зеленского, Трамп пообещал подумать над этой просьбой.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что переговоры президентов Украины и США с европейскими коллегами принесли позитивные результаты. Политик отметила прогресс в процессе мирного урегулирования.

При этом сам Трамп вспомнил о прошлом конфликте с Зеленским прямо на пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго. Президент США указал на сложности в диалоге с обеими сторонами в ходе мирного урегулирования ситуации на Украине.