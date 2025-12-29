Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:27

Зеленский раскрыл, какие гарантии Трамп предложил Украине

Зеленский заявил, что Украина хочет 30 лет гарантий вместо предложенных 15

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп предложил Киеву гарантии сроком на 15 лет, заявил глава Украины Владимир Зеленский, которого цитируют «Новости. Live». Политик отметил, что украинская сторона хочет продлить этот срок до 30 лет.

Действительно, сейчас это [предлагается] не навсегда. Документ на 15 лет, с возможностью продления, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что поднял этот вопрос с американским лидером. Зеленский сказал Трампу, что конфликт длится почти 15 лет, поэтому ему хотелось бы «более долгие» гарантии. Глава Украины также озвучил сроки в 40 и 50 лет. По словам Зеленского, Трамп пообещал подумать над этой просьбой.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что переговоры президентов Украины и США с европейскими коллегами принесли позитивные результаты. Политик отметила прогресс в процессе мирного урегулирования.

При этом сам Трамп вспомнил о прошлом конфликте с Зеленским прямо на пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго. Президент США указал на сложности в диалоге с обеими сторонами в ходе мирного урегулирования ситуации на Украине.

Украина
Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Психиатр назвал главное преимущество Нового года без алкоголя
Российская лазерная система впервые выжгла дрон на рекордном расстоянии
В России «легли» сразу три банка
Подсластители и сахарозаменители: лучшие и худшие, отличия и опасности
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.