«Хороший прогресс»: глава ЕК оценила разговор с Трампом и Зеленским Фон дер Ляйен заявила о хорошем прогрессе после разговора с Трампом и Зеленским

Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами в формате видеоконференции принесли позитивные результаты, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X. По ее словам, в процессе мирного урегулирования был достигнут хороший прогресс.

Достигнут хороший прогресс. Состоялся хороший часовой разговор с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и Европа готова продолжать сотрудничество с украинскими и американскими партнерами для закрепления достигнутого прогресса, — написала она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон завил, что страны, готовые усиливать поддержку Украины, проведут встречу на высшем уровне в начале января 2026 года. Инициатором сбора так называемой коалиции желающих выступил сам французский лидер.

До этого глава Белого дома анонсировал новый раунд переговоров по ситуации на Украине. По его словам, в понедельник, 29 декабря, он снова пообщается с Зеленским. Вопрос прекращения боевых действий сложен, и достижение мирного соглашения займет больше времени, заявил он.