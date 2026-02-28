Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 10:11

Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы

Сноубордист случайно разбудил медведицу в берлоге в Красной Поляне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сноубордисты едва не стали жертвой нападения медведицы, на чью берлогу они случайно наткнулись во время спуска, сообщило РЕН ТВ. Встреча произошла в лесу в Красной Поляне, произошедшее сняли на видео.

Андрюха, там медведь!слышно на видео голос оператора.

Один из экстремалов, вырвавшийся вперед, разбудил спящую хищницу, которая мгновенно выскочила из укрытия и бросилась в погоню за мужчиной по крутому склону. Спортсмену невероятно повезло: преследовательница не удержалась на лапах и сорвалась вниз, а из берлоги в этот момент донеслись крики медвежат, что заставило мать вернуться к потомству.

Ранее приморским волонтерам пришлось стать опекунами для двух новорожденных медвежат. Неизвестные разбудили медведицу прямо в берлоге и убили ее, бросив детенышей на произвол судьбы. Малышей обнаружили в критическом состоянии: они сильно замерзли и были истощены без материнского тепла и молока. Сейчас оба сироты находятся в реабилитационном центре, волонтеры планируют выпустить их на волю, когда те окрепнут.

медведи
Сочи
дикие животные
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.