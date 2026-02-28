Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы

Сноубордисты едва не стали жертвой нападения медведицы, на чью берлогу они случайно наткнулись во время спуска, сообщило РЕН ТВ. Встреча произошла в лесу в Красной Поляне, произошедшее сняли на видео.

Андрюха, там медведь! — слышно на видео голос оператора.

Один из экстремалов, вырвавшийся вперед, разбудил спящую хищницу, которая мгновенно выскочила из укрытия и бросилась в погоню за мужчиной по крутому склону. Спортсмену невероятно повезло: преследовательница не удержалась на лапах и сорвалась вниз, а из берлоги в этот момент донеслись крики медвежат, что заставило мать вернуться к потомству.

Ранее приморским волонтерам пришлось стать опекунами для двух новорожденных медвежат. Неизвестные разбудили медведицу прямо в берлоге и убили ее, бросив детенышей на произвол судьбы. Малышей обнаружили в критическом состоянии: они сильно замерзли и были истощены без материнского тепла и молока. Сейчас оба сироты находятся в реабилитационном центре, волонтеры планируют выпустить их на волю, когда те окрепнут.