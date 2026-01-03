SHOT сообщил о взрывах в российском городе SHOT сообщил о взрывах в пригороде Краснодара

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в пригороде Краснодара. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

По материалу SHOT, системы противовоздушной обороны работают по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины. Как уточняет SHOT, около семи взрывов над Краснодаром было зафиксировано с 23:30 мск, также был слышен гул мотора.

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма и член Общественной палаты РФ Владимир Резанов заявил, что ночной удар ВСУ по Хорлам 1 января будет рассмотрен международным трибуналом. Он заверил, что все причастные к этому преступлению обязательно понесут наказание.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ утром 2 января снова атаковали город. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбит один беспилотник, летевший в сторону столицы. На место падения обломков БПЛА выехали экстренные службы.

Тем временем в Херсонской области следователи изъяли фрагменты нескольких БПЛА, найденных после атаки ВСУ на село Хорлы. Назначены более 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.