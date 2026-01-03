Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 00:35

SHOT сообщил о взрывах в российском городе

SHOT сообщил о взрывах в пригороде Краснодара

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в пригороде Краснодара. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

По материалу SHOT, системы противовоздушной обороны работают по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины. Как уточняет SHOT, около семи взрывов над Краснодаром было зафиксировано с 23:30 мск, также был слышен гул мотора.

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма и член Общественной палаты РФ Владимир Резанов заявил, что ночной удар ВСУ по Хорлам 1 января будет рассмотрен международным трибуналом. Он заверил, что все причастные к этому преступлению обязательно понесут наказание.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ утром 2 января снова атаковали город. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбит один беспилотник, летевший в сторону столицы. На место падения обломков БПЛА выехали экстренные службы.

Тем временем в Херсонской области следователи изъяли фрагменты нескольких БПЛА, найденных после атаки ВСУ на село Хорлы. Назначены более 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.

ВСУ
Краснодар
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Давно зуб на Пугачеву»: Дзюник о Долиной, Ивлеевой, звездах-алкоголиках
Стало известно, что является «красной линией» в отношениях КНР и США
SHOT сообщил о взрывах в российском городе
В Британии напали и повредили завод поставщика оружия для Израиля
Мыловарение в домашних условиях: с чего начать?
«Спасайся кто может»: военкор рассказал о приказе об эвакуации ВСУ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 января 2026 года
Приметы 3 января — Петр-Полукорм: проверяем кладовые
Эксперт рассказал о стране производства ударившего БПЛА в Хорлах
Самойлова и Джиган, Дибровы, Арнтгольц и Богатырев: громкие разводы — 2025
Зеленский назвал возможного нового министра обороны Украины
США вложат $500 млн в военные базы одной страны
«Пришло время»: в Австрии призвали к налоговому протесту из-за Киева
«Хотели уничтожить»: о погибшей в Хорлах студентке знали в Киеве
СК завел уголовное дело после гибели людей на аэролодке в Ленобласти
Кадыров ответил на сплетни о состоянии своего здоровья
В Йемене провозгласили новое государство Южная Аравия
Тяжело раненный в Хорлах 12-летний мальчик будет доставлен в Москву
Стало известно о состоянии семьи после удара беспилотника ВСУ по автомобилю
Телеведущая Барановская рассказала, где встретила Новый год
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.