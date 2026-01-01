Армия Украины провалила пять попыток контратаки в Харьковской области и две попытки прорваться к Купянску, потеряв около 1,3 тыс. военнослужащих, российские войска получили новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а Киев лишился всех «козырей» для переговоров с Москвой. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украина совершила пять неудачных контратак

Как утверждает источник в силовых структурах, подразделения бригады Вооруженных сил Украины комплектовались более двух недель для организации контратак в районе Лимана в Харьковской области. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Источник добавил, что бойцы группировки «Север» продвинулись на данном участке вглубь обороны противника. Им удалось отразить пять контратак, которые проводили штурмовые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Кроме того, как сообщили в Министерстве обороны, за последние сутки российские войска группировки «Запад» отразили две попытки врага прорваться к Купянску, уничтожив до 15 солдат и два автомобиля. Атаки были предприняты 92-й штурмовой бригадой противника в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВСУ потеряли истребитель и почти 1,5 тыс. солдат

По подсчетам Министерства обороны России, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1355 военнослужащих. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе группировок ВС РФ. В частности, в зоне работы группировки «Север» были ликвидированы до 190 солдат, в зоне «Запада» — до 210. Кроме того, благодаря действиям группировки войск «Южная» были уничтожены более 190 военных, «Центра» — до 470, «Востока» — более 220, «Днепра» — до 55.

Помимо этого, Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-27. Средства российской противовоздушной обороны также уничтожили авиабомбу и 250 беспилотников противника.

Наемник из Австралии не дожил неделю до свадьбы

Как сообщила британская газета The Guardian, в Донецкой Народной Республике погиб гражданин Австралии Рассел Аллан Уилсон, который участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины. Наемник был ликвидирован еще 12 декабря во время выполнения боевой задачи. Через неделю у погибшего должна была состояться свадьба.

При этом власти Австралии заявили, что осведомлены о гибели своего гражданина. Они запросили официальное подтверждение у украинской стороны и оказывают необходимую помощь семье военного. Уилсон был родом из штата Новый Южный Уэльс и в свое время служил в австралийской армии. Он находился на Украине с 2023 года.

Армия обзавелась новыми «танками Победы»

Танк Т-90М «Прорыв» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Как сообщили в концерне «Уралвагонзавод», входящем в государственную корпорацию «Ростех», новая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» уже отправлена в войска. В каждой боевой машине работники завода оставили небольшие памятные наборы. Также в бронемашины положили индивидуальные аптечки, предоставленные Народным фронтом.

Представитель военной приемки Министерства обороны России заявил, что танкисты довольны данной техникой. Между собой они называют Т-90М «танком Победы».

Киев остался без единого «козыря»

По мнению евродепутата от Бельгии Руди Кеннеса, Украине не по силам одержать военную победу над Россией. Несмотря на это, европейские лидеры продолжают препятствовать поиску решений по урегулированию конфликта.

Турецкий политический обозреватель Бюлент Эсиноглу также констатировал, что украинские власти не имеют никаких «козырей» для переговоров с Россией. По его словам, у Киева нет ни систем обороны, ни армии, которые могли бы хоть как-то удивить Москву.

