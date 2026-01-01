«Зверство»: Медведев сравнил удар ВСУ по Хорлам с известной трагедией Медведев: удар ВСУ по Хорлам можно сравнить с трагедией в белорусской Хатыни

Удар ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, где отдыхали мирные жители, можно сравнить с трагедией в белорусской деревне Хатынь, заявил в беседе с ТАСС замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в марте 1943 года фашисты «и их прихвостни» умышленно сожгли этот населенный пункт и его жителей.

И в эту новогоднюю ночь в Херсонской области похожим образом умышленно и жестоко убили мирных людей, — подчеркнул Медведев.

Атаку украинских военнослужащих на обычных граждан в новогоднюю ночь политик назвал зверством, подлостью и цинизмом. Он отметил, что нормальному человеку не хватит слов, чтобы подобрать более точное определение случившейся трагедии.

Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение [произошедшему], — резюмировал зампред Совбеза РФ.

Ранее сообщалось, что пожар в кафе в Хорлах тушили более шести часов. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что удар пришелся на момент новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. Число погибших превысило 24 человека, среди них — один ребенок.