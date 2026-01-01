Посетителей кафе сожгли заживо, лавина дронов: как ВСУ атакуют РФ 1 января

ВСУ атаковали в ночь на 1 января кафе и гостиницу в Херсонской области, более 20 человек погибли, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, еще свыше 50 граждан получили ранения. Подробности теракта ВСУ в Новый год — в материале NEWS.ru.

Где и когда ВСУ атаковали кафе и гостиницу

Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали, уточнил он.

«Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. <…> Многие сгорели заживо», — отметил губернатор.

По данным Сальдо, один из украинских БПЛА был с зажигательной смесью, пожар удалось ликвидировать лишь под утро. Удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов, добавил глава региона. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших, резюмировал губернатор.

Позже Сальдо сообщил, что число погибших при ударе Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области превысило 24 человека. По его словам, количество жертв растет по мере разбора завалов после пожара на месте удара.

«Количество погибших увеличивается по мере того, как расчищаются завалы от пожара, который произошел на месте удара в Хорлах. И на сию минуту уже погибших более 24, и, к большому сожалению, есть один ребенок», — поделился губернатор.

Опасность повторного удара по Хорлам сохраняется

Украинские БПЛА продолжают летать над селом Хорлы в Херсонской области после атаки в новогоднюю ночь, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что дроны мешают работе оперативных служб. Специалисты не исключают возможности повторных ударов.

«Дроны ВСУ продолжают летать над Хорлами, мешая работе оперативных служб», — отметил Мирошник.

Как Россия ответит на удар ВСУ по кафе с людьми

Ответ России на удар ВСУ по кафе в Херсонской области, в результате которого погибли более 20 человек, будет жестоким, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что все опорные пункты и места дислокации ВСУ «вдоль реки» будут уничтожены. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«ВСУ расположены недалеко в Херсонской области, через реку. Предположу, что будет нанесен удар по всем опорным пунктам вдоль реки, по местам дислокации ВСУ. Думаю, их больше не будет. Но ответ на теракт будет жестоким», — добавил Колесник.

Парламентарий предположил, что будут нанесены также удары по объектам критической инфраструктуры в Херсоне. Колесник отметил, что до этого Херсон «берегли».

«После таких ударов по мирному населению очень сильно не поздоровится украинским войскам. Скорее всего, будут нанесены удары по объектам критической инфраструктуры в Херсоне. До этого, скажем так, мы его берегли. Если говорить о персоналиях на Украине, то, думаю, такая работа уже ведется. Но это прерогатива нашего высшего командования», — подытожил Колесник.

СК РФ возбудил уголовное дело после удара ВСУ по кафе

Уголовное дело о теракте возбуждено после гибели более 20 мирных жителей в Херсонской области, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, причиной стал удар украинских беспилотников.

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении СК.

Петренко подтвердила, что массированная атака произошла в ночь на 1 января. Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, снаряженные боеприпасами, атаковали село Хорлы. Оно расположено в Каланчакском муниципальном округе.

После атаки БПЛА в Татарстане загорелся резервуар с топливом

ВСУ атаковали объект нефтяной технологической системы в Альметьевске, однако ПВО сбила беспилотник, сообщила пресс-служба главы Татарстана. На объекте начался пожар. Экстренные службы прибыли на место и ликвидировали открытое горение. В республике действует режим беспилотной опасности.

«Сегодня в районе восьми утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА на резервуарный парк в Альметьевске. В результате произошло возгорание», — сказано в сообщении.

Сколько БПЛА ВСУ сбито в ночь на 1 января

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 168 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что 61 аппарат был сбит над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

Кроме того, 12 дронов были обнаружены над Московским регионом, из них девять летели на Москву, семь беспилотников нейтрализованы над Калужской областью, 24 сбиты над акваторией Азовского моря.

