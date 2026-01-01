Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 12:39

ВСУ два раза не смогли прорваться в Купянск

Российская армия отбила две попытки ВСУ прорыва к Купянску

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские войска группировки «Запад» за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться к Купянску, уничтожив до 15 солдат и два автомобиля, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, атаки были предприняты 92-й штурмовой бригадой противника в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено до 15 боевиков и два пикапа, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении потребностей украинского военно-промышленного комплекса. Данные действия были осуществлены в рамках выполнения установленных боевых задач.

Кроме того, в ведомстве заявили, что российские войска сбили украинский истребитель Су-27. Также по данным ведомства, на участке группировки «Запад» было ликвидировано до 210 военнослужащих противника, а на участке «Севера» — до 190.

ВСУ
ВС РФ
Купянск
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 января: где сбои в РФ
Полиция Швейцарии исключила одну из версий гибели людей в Кран-Монтане
На Западе высказались, в чем опасность атаки на резиденцию Путина
В Госдуме привели доказательство зверства и беспринципности Киева
Австралийский «солдат удачи» из ВСУ не пережил вылазку в ДНР
У бывшего тренера «Динамо» обнаружили рак
Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе
Число погибших при атаке на Хорлы увеличилось
Первый энергоблок Курской АЭС-2 интегрировали в энергосистему России
«Кровь невинно убитых людей»: Володин назвал теракт под Херсоном намеренным
«Ждет возмездие»: Киеву пообещали трибунал за атаку на Хорлы
«Омрачил»: Мирошник призвал мир оценить удар ВСУ по Херсонской области
Зеленского уличили в противоречии своим же словам
Пожар произошел в резервуарном парке в Татарстане после атаки БПЛА
В Совфеде рассказали о новых соцльготах для семей с детьми
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура из-за удара ВСУ
Мощный пожар в старейшей церкви Амстердама попал на видео
Куда сходить в музеи Москвы в новогодние каникулы
Терапевт рассказал, как восстановиться после застолья
Губернатор Оренбургской области отреагировал на удар ВСУ по Херсонщине
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.