ВСУ два раза не смогли прорваться в Купянск

ВСУ два раза не смогли прорваться в Купянск Российская армия отбила две попытки ВСУ прорыва к Купянску

Российские войска группировки «Запад» за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться к Купянску, уничтожив до 15 солдат и два автомобиля, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, атаки были предприняты 92-й штурмовой бригадой противника в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено до 15 боевиков и два пикапа, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении потребностей украинского военно-промышленного комплекса. Данные действия были осуществлены в рамках выполнения установленных боевых задач.

Кроме того, в ведомстве заявили, что российские войска сбили украинский истребитель Су-27. Также по данным ведомства, на участке группировки «Запад» было ликвидировано до 210 военнослужащих противника, а на участке «Севера» — до 190.