ВС России ударили по объектам энергетики ВПК Украины

Российские войска ударили по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины, а также по местам временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего было поражено 154 объекта в разных районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах, — говорится в сообщении.

Днем ранее, 31 декабря, Минобороны также раскрыло итоги масштабных ударов по объектам украинского ВПК, включая энергетические объекты. Так, ВС РФ атаковали позиции ВСУ и националистических группировок в 144 районах. В операции участвовали авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

До этого появились данные о потерях украинской армии в 2025 году, которые составили около 513 тыс. человек. Наиболее высокие месячные показатели пришлись на январь, март и октябрь. Всего с начала СВО, по информации Минобороны РФ, уничтожены сотни самолетов и вертолетов, десятки тысяч танков и свыше 106 тыс. беспилотников.