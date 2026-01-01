Новый год — 2026
Российская армия уничтожила украинский Су-27 в Новый год

Минобороны сообщило об уничтожении украинского Су-27

Вооруженные силы России сбили украинский самолет Су-27, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Российские войска также ликвидировали до 210 военнослужащих противника в зоне действий группировки «Запад», а также до 190 солдат ВСУ в зоне «Севера».

ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, — сказано в сообщении.

Российские войска также ударили по объектам энергетики, которые работают на нужды украинского оборонного производства. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, помещения, где собирают дальнобойные беспилотники, и места размещения украинских подразделений, националистов и иностранных наемников. Всего удары пришлись по 154 районам.

Ранее украинский военнопленный Роман Дубовик рассказал, что пойманные дезертиры из ВСУ намеренно калечили себя, чтобы избежать отправки обратно на передовую. По его словам, сбежавших солдат привозят назад, и некоторые из них идут на крайние меры, чтобы больше не воевать.

Пленный боец ВСУ Сергей Момот до этого заявил, что британские инструкторы признавались украинским военным в возможной бесполезности их тренировок в реальном противостоянии с Россией. Он уточнил, что наставники прямо заявляли курсантам, что обучают их исключительно по учебным материалам.

