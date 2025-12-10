Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря

Армия России уничтожает окруженные формирования противника в Димитрове и зачищает Светлое и Гришино в ДНР, украинские войска лишились одного из самых незаменимых и боеспособных истребителей, а Киев рискует потерять Харьковскую и Сумскую области уже к лету. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Киев рискует потерять сразу два региона

Как предположил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, Украина рискует потерять Харьковскую и Сумскую области уже к лету. По его словам, к этому времени российские войска также могут частично или полностью освободить территории в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Кнутов добавил, что в Донбассе из крупных районов, остающихся под контролем врага, остается Славянско-Краматорская агломерация. По его мнению, освобождение Волчанска и других ключевых населенных пунктов открывает возможности ВС РФ для развития наступления в направлении Славянска и Харькова.

ВС РФ зачищают ДНР и уничтожают окруженного противника

Министерство обороны России объявило, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожают окруженные формирования противника в городе Димитрове (Мирнограде). Разрозненные группы украинских военных спасаются бегством с поля боя. Штурмовые подразделения 5-й гвардейской бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем продолжают выбивать противника из зданий, которые враг использует как укрытия.

Вместе с этим военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России начали зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время бойцы уничтожают окруженные формирования армии Украины в микрорайонах Восточный и Западный.

Украина лишилась одного из самых боеспособных истребителей

По данным Министерства обороны, российские силы нанесли серию ударов по целям на Украине. Ими стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты ТЭК и пункты дислокации формирований противника.

Кроме того, по данным американского издания Military Watch Magazine, Военно-воздушные силы Украины потеряли в бою истребитель Су-27. По словам журналистов, данный самолет — один из наиболее незаменимых и боеспособных среди состоящих на вооружении страны. При этом истребитель был уничтожен при невыясненных обстоятельствах.

ВСУ обзавелись ЛГБТ-подразделениями

Украинские военнослужащие начали массово скупать розовую тактическую одежду и экипировку в военторгах, которые предлагают большой ассортимент такой продукции. Солдаты могут приобрести розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальные маячки, компасы и даже чехлы для бронеплит.

Как именно розовое обмундирование способствует маскировке в условиях боевых действий, неизвестно. При этом некоторые украинские магазины в качестве отзывов публикуют фотографии бойцов ВСУ в розовой форме, сделанных на фронте.

Как отметил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов, среди украинских военнослужащих весьма популярны аниме и неформальные цвета, например розовый. По его мнению, данный факт говорит о сбитых ценностных ориентирах. Кроме того, в рядах ВСУ существуют подразделения, сформированные представителями ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Что стоит за словами Зеленского об энергоперемирии

Как предположил военный блогер Юрий Подоляка, заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах об энергетическом перемирии обусловлено исключительно критическим состоянием энергосистемы страны. По его словам, политик пошел на этот шаг лишь тогда, когда в Киеве фактически произошел масштабный блэкаут.

Военный эксперт Василий Дандыкин же считает, что Зеленский внезапно вспомнил о перемирии после призыва президента США Дональда Трампа провести выборы главы государства. По его словам, украинский лидер пытается выиграть время, чтобы дать армии возможность восстановиться и пополнить ресурсы.

