30 декабря 2025 в 11:31

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Чтобы приготовить на Новый год идеальную ароматную утку с хрустящей корочкой и невероятно сочным, тающим мясом, вам понадобится простой маринад на основе меда и сока. С ним вы за сутки получите бесподобную птицу!

Его преимущество в том, что он работает сразу в трех направлениях: мед карамелизуется при запекании, создавая аппетитную румяную глазурь, кислота (апельсиновый сок или яблочный уксус) мягко разрыхляет волокна мяса, делая его нежным, а специи и горчица дарят глубокий аромат.

Вам понадобится: 1 утка (2–2,5 кг), 4 ст. л. жидкого меда, 3 ст. л. зернистой горчицы, сок 1 большого апельсина (или 100 мл яблочного уксуса), 4–5 зубчиков чеснока, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. паприки. Утку промойте, обсушите, наколите кожу вилкой. Смешайте все ингредиенты маринада. Полностью обмажьте утку внутри и снаружи, аккуратно натрите маринадом кожу на грудке. Поместите птицу в пакет или миску, полейте оставшимся маринадом и уберите в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки, переворачивая пару раз. Выпекайте около двух часов при температуре 180–200 °C.

Вкус получается сбалансированным: сладковато-пряная, ароматная корочка и нежнейшее, пропитанное соками мясо.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-французски — классический подробный рецепт.

