Утиная печень, сливки и клюква! Готовлю паштет с желе — праздничная закуска, которая выглядит как в ресторане

Эта закуска — «маленькое черное платье» для новогоднего стола: безупречно, изысканно и всегда уместно. Гладкий тающий паштет из утиной печени с нотами карамелизированных овощей покрыт тонким блестящим слоем кисло-сладкого клюквенного желе. Контраст текстур и вкусов идеален.

Лук (1 шт.) и морковь (1 шт.) чищу, мелко режу. В сотейнике растапливаю сливочное масло (50 г). На среднем огне томлю лук и морковь 10–15 минут до мягкости и легкой карамелизации. Утиную печень (500 г) очищаю от пленок и прожилок. Добавляю печень к овощам, увеличиваю огонь и обжариваю 5–7 минут, пока она не перестанет быть красной внутри, но останется розоватой. Солим, перчим. Всю массу перекладываю в блендер, добавляю оставшиеся 50 г холодного масла кусочками. Измельчаю до максимально гладкого состояния. Протираю массу через мелкое сито в миску, чтобы убрать все крупинки. Взбиваю холодные сливки (150 мл) до мягких пиков и аккуратно лопаткой вмешиваю их в остывшую паштетную массу. Перекладываю паштет в порционные формочки или один контейнер, разравниваю. Накрываю и убираю в холодильник. Для желе клюкву (100 г) разминаю, заливаю водой (100 мл), добавляю сахар (40 г) и довожу до кипения. Процеживаю через сито, отжимая сок. В теплый клюквенный сок всыпаю желатин (4 г), размешиваю до полного растворения. Даю остыть до комнатной температуры. Аккуратно тонким слоем заливаю желе поверх хорошо охлажденного паштета. Убираю в холодильник на 4–6 часов или на ночь для полного застывания. Подаю холодным, с тостами или гренками.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.