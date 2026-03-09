Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про магазинный! Этот печеночный паштет готовится в духовке. Всего 7 ингредиентов для идеальной текстуры

Фото: D-NEWS.ru
В этом рецепте печень не обжаривается на сковороде, где рискует стать резиновой и горькой. Она запекается в духовке. Там, под равномерным жаром, с ней происходит трансформация: жир и кровь томятся, соединяясь с карамелизующимся луком и сладкой морковью. Выходит не сырая печенка, а ее концентрированная, глубокая и абсолютно лишенная резкости сущность.

Для паштета понадобится 500 г говяжьей печени, 1 крупная морковь, 1 большая луковица, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. оливкового масла, 50 мл миндального молока (можно заменить обычным молоком или нежирными сливками), соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Печень тщательно промыть, удалить все пленки и желчные протоки, нарезать на кусочки среднего размера. Морковь и лук очистить и нарезать небольшим кубиком. Чеснок измельчить. В огнеупорную форму для запекания выложить печень, овощи и чеснок. Сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить.

Аккуратно перемешать, чтобы все покрылось маслом и специями. Накрыть форму фольгой и отправить в разогретую до 200 °C духовку на 35 минут. Достать форму, снять фольгу и дать немного остыть, но не полностью — паштет лучше пюрируется, когда он еще теплый. Переложить содержимое формы в чашу блендера, добавить миндальное молоко. Взбивать на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, однородной и кремообразной массы. Попробовать и при необходимости добавить еще соли и перца. Переложить паштет в подходящую емкость (форму для террина или обычный контейнер), разровнять поверхность. Накрыть крышкой или пищевой пленкой в контакт и убрать в холодильник минимум на 4-6 часов, а лучше на ночь, чтобы паштет полностью остыл, застыл и его вкус раскрылся. Подавать охлажденным с тостами, гренками или крекерами.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
