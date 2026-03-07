Этот тапенад — настоящий концентрат вкуса Средиземноморья. Оливки, чеснок, петрушка и лимон в блендере дают пасту, от которой не оторваться

Этот тапенад хорош не только с лепешками. Намазывать на хлеб, подавать к мясу, добавлять в пасту, использовать как соус для овощей. Он хранится в холодильнике несколько дней, и с каждым днем становится только вкуснее. Но обычно съедается в первый же вечер.

Что понадобится для тапенада

Беру 2 банки оливок без косточек (можно зеленые или черные, можно смесь), 3-4 зубчика чеснока, большой пучок петрушки, цедру и сок половины лимона, 5-6 столовых ложек оливкового масла, немного маринада от оливок для консистенции.

Что понадобится для лепешек

Беру 1 стакан кефира, 2 столовые ложки оливкового масла, щепотку соли, 1 чайную ложку сушеного орегано, 1 чайную ложку разрыхлителя и 200-250 г муки (примерно 1,5 стакана).

Как я их готовлю

Для тапенада оливки, чеснок, петрушку и цедру лимона отправляю в блендер. Измельчаю импульсами, не в пюре, а чтобы оставались небольшие кусочки. Добавляю лимонный сок, оливковое масло и немного маринада от оливок. Перемешиваю до нужной консистенции — паста должна быть густой, но намазываемой. Для лепешек в миске смешиваю кефир, оливковое масло, соль, орегано и разрыхлитель. Постепенно добавляю муку и замешиваю мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Делю тесто на 6-8 частей, каждую тонко раскатываю. Разогреваю сухую сковороду (антипригарную) и обжариваю лепешки с двух сторон до золотистых пятен и пузырьков. Подаю теплые лепешки с тапенадом.

