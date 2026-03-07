Этот куриный паштет с грибами стал моим открытием — нежнейшая текстура, насыщенный вкус и аромат. Идеален на завтрак

Когда я впервые попробовал этот паштет, подумал — ну почему я не делал его раньше? Нежный, как крем, с кусочками грибов, которые чувствуются в каждом укусе, и насыщенным куриным вкусом. Намазываешь на теплый тост — и это счастье. Идеальный завтрак, который готовится раз в несколько дней, а радует все утро.

Что понадобится для паштета

Беру 500 г куриного филе (грудка или бедро), 150 г шампиньонов, 1 луковицу, 1 небольшую морковь, 150 г сливочного сыра (типа «Филадельфия» или любого мягкого), 100-150 мл куриного бульона, сливочное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Как я его готовлю

Куриное филе отвариваю в подсоленной воде до готовности (около 20-30 минут). Бульон не выливаю, он пригодится. Лук, морковь и шампиньоны мелко нарезаю. На сковороде растапливаю кусочек сливочного масла, пассерую лук и морковь до мягкости, добавляю грибы и жарю до выпаривания жидкости и легкой золотистости. Слегка солю и перчу. Отварное куриное филе нарезаю кусками, перекладываю в чашу блендера. Добавляю грибную поджарку, сливочный сыр и 100 мл теплого куриного бульона. Взбиваю до абсолютно гладкой, однородной текстуры. Если масса слишком густая, добавляю еще немного бульона. Перекладываю в контейнер, закрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 2-3 часа (лучше на ночь). Подаю охлажденным с тостами или гренками.

