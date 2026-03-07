Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 09:04

Этот куриный паштет с грибами стал моим открытием — нежнейшая текстура, насыщенный вкус и аромат. Идеален на завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда я впервые попробовал этот паштет, подумал — ну почему я не делал его раньше? Нежный, как крем, с кусочками грибов, которые чувствуются в каждом укусе, и насыщенным куриным вкусом. Намазываешь на теплый тост — и это счастье. Идеальный завтрак, который готовится раз в несколько дней, а радует все утро.

Что понадобится для паштета

Беру 500 г куриного филе (грудка или бедро), 150 г шампиньонов, 1 луковицу, 1 небольшую морковь, 150 г сливочного сыра (типа «Филадельфия» или любого мягкого), 100-150 мл куриного бульона, сливочное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Как я его готовлю

Куриное филе отвариваю в подсоленной воде до готовности (около 20-30 минут). Бульон не выливаю, он пригодится. Лук, морковь и шампиньоны мелко нарезаю. На сковороде растапливаю кусочек сливочного масла, пассерую лук и морковь до мягкости, добавляю грибы и жарю до выпаривания жидкости и легкой золотистости. Слегка солю и перчу. Отварное куриное филе нарезаю кусками, перекладываю в чашу блендера. Добавляю грибную поджарку, сливочный сыр и 100 мл теплого куриного бульона. Взбиваю до абсолютно гладкой, однородной текстуры. Если масса слишком густая, добавляю еще немного бульона. Перекладываю в контейнер, закрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 2-3 часа (лучше на ночь). Подаю охлажденным с тостами или гренками.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Чесночные лепешки за 10 минут на сковороде: ароматный завтрак из простых продуктов
Общество
Чесночные лепешки за 10 минут на сковороде: ароматный завтрак из простых продуктов
Хрустящие слойки с джемом за 20 минут: простой трюк из готового теста для ароматной выпечки
Общество
Хрустящие слойки с джемом за 20 минут: простой трюк из готового теста для ароматной выпечки
Домашние конфеты-рафаэлки: вкуснее магазинных, натуральные и простые
Семья и жизнь
Домашние конфеты-рафаэлки: вкуснее магазинных, натуральные и простые
Ретрозакуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто, а результат не подводит. Лучше всяких дорогих паштетов
Общество
Ретрозакуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто, а результат не подводит. Лучше всяких дорогих паштетов
Секрет идеального куриного паштета с коньячной ноткой
Семья и жизнь
Секрет идеального куриного паштета с коньячной ноткой
еда
рецепты
паштеты
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефтяной танкер поплатился за игнорирование сигналов со стороны КСИР
Россиянам рассказали, как пожаловаться на лечение по ОМС
Посла Кубы спросили о возможном вторжении США на остров
Стало известно, сколько мужчины тратят на подарок к 8 Марта
Россиянам раскрыли причины отказа в кредитных каникулах
Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности
Иран нанес новый мощный удар по Иракскому Курдистану
Москвичи ринулись в теплицы ради тюльпанов по 40 рублей
Российские экспаты в ОАЭ побежали скупать виллы в Азии
«На годы вперед»: Дмитриев оценил ущерб ЕС от роста цен на энергоресурсы
В Орловской области раскрыли масштабы разрушений после нападения ВСУ
Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Рязанскую область
Россиян предупредили об опасности транзита через Шри-Ланку
В Екатеринбурге накрыли вейп-магазин с нелегальной продукцией на миллионы
Синоптик назвал дату прихода весны
Около 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
Азербайджан завершил эвакуацию генконсульства из иранского Тебриза
Промышленные здания получили повреждения от атаки ВСУ
На Западе раскрыли одно решение, из-за которого Зеленский впал в ярость
Россиянин пострадал при падении обломков БПЛА
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.