28 февраля 2026 в 14:30

Секрет идеального куриного паштета с коньячной ноткой

Секрет идеального куриного паштета с коньячной ноткой
Многие боятся готовить паштет дома, считая это занятием для профессиональных рестораторов с горой дорогостоящего оборудования. На самом деле настоящий бархатистый, тающий во рту паштет рождается в обычной духовке и требует лишь внимания к деталям.

Возьмите 0,5 кг куриной печени и тщательно очистите ее от желчных протоков. Многие совершают ошибку, сразу отправляя печень на сковороду, но я поступаю иначе: заливаю ее молоком и оставляю на полчаса. Эта простая процедура убирает возможную горчинку и делает текстуру будущего паштета невероятно нежной. Пока печень отдыхает, нарежьте две крупные луковицы полукольцами, а две средних моркови — тонкими кружочками. В глубоком сотейнике растопите граммов 100 сливочного масла и на самом медленном огне начните томить овощи. Они не должны жариться, их задача — стать прозрачными, сладкими и почти карамелизированными.

Когда лук станет золотистым и мягким, добавьте к нему печень, предварительно обсушив ее бумажным полотенцем. Увеличьте огонь до среднего и обжаривайте печень ровно до тех пор, пока она не изменит цвет снаружи, но внутри останется розоватой. Это займет не больше пяти — семи минут. Теперь самое интересное: влейте в сковороду добрую стопку коньяка и дайте алкоголю полностью выпариться, подожгите его спичкой, если хотите эффектного зрелища — пламя выжжет спирт и оставит лишь аромат дуба и пряностей.

Переложите содержимое сковороды в чашу блендера, добавьте соль, свежемолотый перец по вкусу, щепотку мускатного ореха и 100 г очень холодного сливочного масла. Взбивайте до идеально гладкой, шелковистой консистенции, подливая пару ложек жирных сливок. Протрите массу через сито, чтобы гарантированно избавиться от мельчайших комочков, разлейте по керамическим формочкам и сверху залейте растопленным сливочным маслом. Масло создаст герметичную пробку, которая позволит паштету храниться в холодильнике до недели.

  • Подавайте с поджаренным бриошем или простым бородинским хлебом — это вкус, от которого невозможно оторваться.

Оксана Головина
О. Головина
