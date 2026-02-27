Никогда бы не додумалась добавить это: печень по-необычному, томленая с луком и яблоками. Это шедевр — обязательно попробуйте

Обычная куриная печень может заиграть совершенно по-новому, если добавить к ней лук и сладкие яблоки. Этот простой прием делает блюдо мягким, ароматным и удивительно гармоничным по вкусу. Легкая кисло-сладкая нотка яблок убирает резкость и подчеркивает нежность печени.

Во время жарки лук становится карамельным, яблоки слегка размягчаются и пропитываются сливочным маслом, а печень остается сочной внутри. Получается не просто ужин на скорую руку, а по-настоящему интересное домашнее блюдо, которое отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом.

Ингредиенты: куриная печень — 400 г, яблоки — 2 шт., лук — 2 головки, растительное и сливочное масло — для жарки, соль и перец — по вкусу.

Печень промойте и обсушите. Лук нарежьте полукольцами, яблоки — дольками, удалив сердцевину. На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масла, сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте яблоки и готовьте пару минут. Выложите печень и жарьте на среднем огне 6–8 минут, аккуратно переворачивая. В конце посолите и поперчите.

Блюдо получается ароматным, нежным и совсем не похожим на привычную жареную печень. Иногда именно такие простые сочетания становятся любимыми в семье.

