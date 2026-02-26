Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 09:02

Всю зиму едим и не наедимся: квашеная капуста «Пелюстка» — розовая вкуснятина к мясу и картошке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Я готовлю всю зиму — и до самой весны банка за банкой исчезает со стола. Хрустящая, яркая, с легкой кислинкой и красивым розовым оттенком — эта капуста всегда вызывает аппетит с первого взгляда.

«Пелюстка» получается сочной, ароматной и идеально подходит и к картошке, и к мясу, и просто с кусочком черного хлеба. Готовится просто, а результат радует всю зиму.

Ингредиенты: белокочанная капуста — 2 кг, свекла — 1 крупная, морковь — 1 шт., чеснок — 4–5 зубчиков, вода — 1 л, соль — 2 ст. л. без горки, сахар — 1 ст. л., лавровый лист — 2–3 шт., черный перец горошком — 6–8 шт., уксус 9% — 2 ст. л.

Капусту нарезаю крупными кусками, чтобы получились «лепестки», свеклу режу тонкими пластинами, морковь — кружочками, чеснок слегка раздавливаю ножом. В кастрюлю укладываю слоями капусту, свеклу, морковь и чеснок, добавляю лавровый лист и перец. Воду довожу до кипения, всыпаю соль и сахар, размешиваю до растворения и в конце вливаю уксус. Горячим маринадом заливаю овощи так, чтобы все было полностью покрыто, сверху ставлю легкий гнет. Оставляю при комнатной температуре на 2–3 дня, затем убираю в холод. Уже через несколько дней капуста становится насыщенной по вкусу, хрустящей и очень сочной — именно такой, за которую мы ее и любим всю зиму.

Ранее мы делились рецептом картофельной запеканки «Парася» всего за 30 минут. Выкладываем в форму — и в духовку.

Проверено редакцией
Читайте также
Не ожидала, что постные блюда могут быть такими вкусными: бюджетный ужин из капусты и риса
Общество
Не ожидала, что постные блюда могут быть такими вкусными: бюджетный ужин из капусты и риса
Смешиваю хрен со свеклой и чесноком — получается та самая «русская аджика», без которой зима не зима
Общество
Смешиваю хрен со свеклой и чесноком — получается та самая «русская аджика», без которой зима не зима
Обалденные лепешки на кефире с сыром! На вкус как хачапури, а готовятся проще простого. Разлетаются на ура
Общество
Обалденные лепешки на кефире с сыром! На вкус как хачапури, а готовятся проще простого. Разлетаются на ура
Все закуски ушли на второй план: маринованные шампиньоны — делайте сразу килограмм, они улетают быстрее мяса
Общество
Все закуски ушли на второй план: маринованные шампиньоны — делайте сразу килограмм, они улетают быстрее мяса
На 23 Февраля обязательно готовлю «Эгоист»: вкусный салат, который обожают мужчины
Общество
На 23 Февраля обязательно готовлю «Эгоист»: вкусный салат, который обожают мужчины
капуста
свекла
простой рецепт
маринование
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уехавшая в США экс-жена Шнурова «забыла» про крупные долги перед ФНС
В МИД пристыдили Гутерриша после грубой ошибки по Украине
«Детонация конфликта»: Захарова обвинила США в провокации у Острова Свободы
Новый план Британии и Украины напугал Запад
В Подмосковье предотвратили теракт против главы оборонного предприятия
Мужчина не довел ограбление до конца из-за сработавшей сигнализации
Политолог раскрыл, получит ли Украина ядерное оружие Запада
Суд не повелся на скандальную «схему Долиной» и защитил женщину
Вероника Степанова взяла золото в скиатлоне на чемпионате России
В России введут новый ГОСТ на пиво
Турагент назвала отличия культурных мероприятий от шоу
«Обеспечит хайп на три года»: Мостовой оценил работу Талалаева в «Балтике»
Стало известно об «испарившихся» уликах по делу Эпштейна
В Таиланде задержали россиянина за заманивание в рабство
«Это победа?»: на Западе открыли Зеленскому глаза на проблемы Украины
Ким Чен Ын показал всю мощь КНДР после операции в Курской области
Страна ЕС впервые за почти пять лет импортировала яйца из России
Россиян предупредили о новой схеме «угона» Telegram-аккаунтов
Бандиты застрелили известного актера на глазах у его детей
Уиткофф снова прилетел в Женеву
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.