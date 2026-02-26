Всю зиму едим и не наедимся: квашеная капуста «Пелюстка» — розовая вкуснятина к мясу и картошке

Я готовлю всю зиму — и до самой весны банка за банкой исчезает со стола. Хрустящая, яркая, с легкой кислинкой и красивым розовым оттенком — эта капуста всегда вызывает аппетит с первого взгляда.

«Пелюстка» получается сочной, ароматной и идеально подходит и к картошке, и к мясу, и просто с кусочком черного хлеба. Готовится просто, а результат радует всю зиму.

Ингредиенты: белокочанная капуста — 2 кг, свекла — 1 крупная, морковь — 1 шт., чеснок — 4–5 зубчиков, вода — 1 л, соль — 2 ст. л. без горки, сахар — 1 ст. л., лавровый лист — 2–3 шт., черный перец горошком — 6–8 шт., уксус 9% — 2 ст. л.

Капусту нарезаю крупными кусками, чтобы получились «лепестки», свеклу режу тонкими пластинами, морковь — кружочками, чеснок слегка раздавливаю ножом. В кастрюлю укладываю слоями капусту, свеклу, морковь и чеснок, добавляю лавровый лист и перец. Воду довожу до кипения, всыпаю соль и сахар, размешиваю до растворения и в конце вливаю уксус. Горячим маринадом заливаю овощи так, чтобы все было полностью покрыто, сверху ставлю легкий гнет. Оставляю при комнатной температуре на 2–3 дня, затем убираю в холод. Уже через несколько дней капуста становится насыщенной по вкусу, хрустящей и очень сочной — именно такой, за которую мы ее и любим всю зиму.

