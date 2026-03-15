Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 14:17

Вкусный салат — и не надо ничего варить: готовим «Праздник», только смешать 5 простых ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и яркое, но без долгой возни у плиты. Этот салат — как раз такой вариант: все нарезали, смешали — и через несколько минут на столе готово аппетитное блюдо, которое гости обычно съедают первым.

Салат «Праздник» получается сочным, свежим и очень ароматным. Сладкие ананасы прекрасно сочетаются с ветчиной или копченой курицей, а сыр и маслины делают вкус более насыщенным и праздничным.

Ингредиенты: консервированные ананасы — 150 г, болгарский перец — 1 шт. (около 150 г), ветчина или копченое куриное филе — 250 г, твердый сыр — 150 г, маслины без косточки — 1 банка (примерно 120–150 г), майонез — 3–4 ст. л. (60–80 г), соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, свежая зелень — несколько веточек для украшения.

Готовится салат очень быстро. Ветчину или копченое куриное филе нарезают небольшими кубиками. Болгарский перец очищают от семян и режут тонкими полосками или кубиками. Консервированные ананасы слегка обсушивают от сиропа и нарезают кусочками. Маслины разрезают пополам. Все ингредиенты складывают в миску, добавляют майонез, немного соли и перца, аккуратно перемешивают. Сверху салат посыпают тертым сыром и украшают свежей зеленью. Получается яркое, сочное и очень вкусное блюдо, которое готовится буквально за несколько минут.

Ранее мы делились рецептом запеченных роллов. Вкуснота, и больше не нужно никакой доставки.

Проверено редакцией
Беру обычную морковь и ставлю на огонь — и через час на столе турецкое джезерье с кокосом и грецкими орехами: вкуснее, чем рахат-лукум
салаты
ананас
курица
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел новые санкции против граждан двух стран
Пушилин раскрыл, сколько ВС России осталось до Славянска
Появилась новая информация о беспрерывных атаках ВСУ на Москву
Назван главный бенефициар закрытия Ормузского пролива
Стало известно о возможном повреждении ракетой консульства США в Израиле
Свыше 120 украинских дронов атаковали Россию за шесть часов
Момент взрыва боеприпаса рядом с мужчиной в Тель-Авиве попал на видео
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Экстрасенс назвала дату окончания войны на Ближнем Востоке
Ушел из жизни звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»
Украинские дроны вновь атаковали Москву после затишья
В Сети появились кадры атаки оптоволоконного БПЛА на базу США
Появилась новая информация о столкновении двух трамваев в Москве
Пилот из Италии впервые в карьере победил на Гран-при «Формулы-1»
Крыша дома известного банкира обрушилась в Уфе
В Британии озвучили решение США по новым нефтяным санкциям против России
«Всеобщий высокий доход»: Маск предсказал будущее с развитием ИИ
Зеленский раскрыл, при каком условии «подружится» с лидером Венгрии
«Противник занервничал»: Пушилин раскрыл, как ДНР удалось «ослепить» ВСУ
Крыша рухнула на автомобиль с водителем в Казани
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.