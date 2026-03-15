Вкусный салат — и не надо ничего варить: готовим «Праздник», только смешать 5 простых ингредиентов

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и яркое, но без долгой возни у плиты. Этот салат — как раз такой вариант: все нарезали, смешали — и через несколько минут на столе готово аппетитное блюдо, которое гости обычно съедают первым.

Салат «Праздник» получается сочным, свежим и очень ароматным. Сладкие ананасы прекрасно сочетаются с ветчиной или копченой курицей, а сыр и маслины делают вкус более насыщенным и праздничным.

Ингредиенты: консервированные ананасы — 150 г, болгарский перец — 1 шт. (около 150 г), ветчина или копченое куриное филе — 250 г, твердый сыр — 150 г, маслины без косточки — 1 банка (примерно 120–150 г), майонез — 3–4 ст. л. (60–80 г), соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, свежая зелень — несколько веточек для украшения.

Готовится салат очень быстро. Ветчину или копченое куриное филе нарезают небольшими кубиками. Болгарский перец очищают от семян и режут тонкими полосками или кубиками. Консервированные ананасы слегка обсушивают от сиропа и нарезают кусочками. Маслины разрезают пополам. Все ингредиенты складывают в миску, добавляют майонез, немного соли и перца, аккуратно перемешивают. Сверху салат посыпают тертым сыром и украшают свежей зеленью. Получается яркое, сочное и очень вкусное блюдо, которое готовится буквально за несколько минут.

