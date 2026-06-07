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07 июня 2026 в 09:08

Картофельные кораблики с копченой грудинкой — вкусный рецепт закуски: 2 ингредиента и специи

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется приготовить необычную закуску из самых простых продуктов, стоит обратить внимание на картофельные кораблики. Выглядят они эффектно, а готовятся без сложных ингредиентов. Картофель получается мягким и ароматным, а копченая грудинка во время запекания превращается в аппетитный хрустящий «парус».

Секрет рецепта — в надрезах на картофеле. Во время запекания жир и аромат копченой грудинки постепенно пропитывают мякоть, благодаря чему картошка становится особенно вкусной и сочной. Такая закуска отлично подойдет и для праздничного стола, и для семейного ужина.

Для приготовления вам понадобится: картофель некрупный — 6 шт., копченая грудинка — 250 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, паприка — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л.

Картофель тщательно вымойте и разрежьте вдоль пополам. На срезе каждой половинки сделайте неглубокие надсечки крест-накрест, не прорезая картофель до конца. Смажьте поверхность растительным маслом, посолите, поперчите и посыпьте паприкой. Копченую грудинку нарежьте прямоугольными кусочками толщиной около 5–7 мм.

В центре каждой картофельной половинки сделайте небольшой прокол деревянной шпажкой и закрепите кусочек грудинки вертикально так, чтобы получился парус. Выложите кораблики на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40–50 минут до мягкости картофеля и румяности грудинки. Подавайте горячими.

Проверено редакцией
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