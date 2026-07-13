Вместо колбасы: грудинку заворачиваю в пергамент и получаю ароматное мясо на бутерброды — нежное, сочное и очень вкусное

Вместо колбасы: грудинку заворачиваю в пергамент и получаю ароматное мясо на бутерброды — нежное, сочное и очень вкусное

Беру свиную грудинку, специи и обычный пергамент — и вместо магазинной колбасы готовлю ароматное домашнее мясо. Просто заворачиваю каждый кусочек в бумагу и отправляю в духовку, где грудинка медленно пропитывается специями и остается очень сочной.

Получается невероятно вкусно: мясо нежное, ароматное и легко нарезается тонкими ломтиками. Оно идеально подходит для бутербродов, мясной нарезки или праздничного стола, а по вкусу легко обходит многие колбасы.

Для приготовления вам понадобится: свиная грудинка — 1,5 кг, соль — 2 ч. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., паприка — 2 ч. л., черный молотый перец — 1/3 ч. л., красный острый перец — 1/3 ч. л., розовый перец горошком — 1 ч. л., лавровый лист — 3 шт., зернистая горчица — 1 ст. л.

Грудинку вымойте, обсушите и нарежьте на кусочки по 300–400 г. Смешайте соль, сушеный чеснок, паприку, черный и острый перец, затем тщательно натрите мясо со всех сторон. Слегка смажьте каждый кусочек зернистой горчицей, сверху положите несколько горошин розового перца и лавровый лист.

Плотно заверните грудинку в пергамент, формируя конверты, оставьте при комнатной температуре на 1,5 часа, затем переложите на противень и запекайте при 180 градусах 40–50 минут. Полностью остудите, после чего уберите в холодильник на несколько часов — так мясо станет плотнее и будет отлично нарезаться.

Личный опыт

Я всегда готовлю сразу несколько кусочков, потому что такая грудинка заканчивается очень быстро. На следующий день она становится еще вкуснее, а тонкие ломтики отлично заменяют колбасу в любых бутербродах.