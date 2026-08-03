Фарш кручу, но котлеты не леплю: куриные оладьи с кукурузой и фасолью — сочнее любых тефтелей

Фарш кручу, но котлеты не леплю: куриные оладьи с кукурузой и фасолью — сочнее любых тефтелей

Представьте: нежнейшие куриные оладьи, где в каждом кусочке попадаются сладковатая кукуруза и упругая зеленая фасоль. Готовятся за 15 минут — быстрее, чем доставка приезжает. Подаю с легким йогуртовым соусом и свежими овощами — получается полноценный ужин без заморочек.

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г, кукурузные зерна — 100 г, стручковая зеленая фасоль — 100 г, лук репчатый — 1 шт. (маленькая), яйца — 2 шт., соль — 1 ч. л., паприка молотая сладкая — 3/4 ч. л., перец черный молотый — 1/4 ч. л.

Как готовлю

Сначала пробиваю куриное филе в блендере или прокручиваю через мясорубку — фарш получается нежным, однородным. Мелко рублю стручковую фасоль и луковицу, отправляю к фаршу вместе с кукурузой. Добавляю яйца, соль, паприку и черный перец — хорошенько вымешиваю до однородной массы. Разогреваю сковороду со столовой ложкой масла на среднем огне, выкладываю ложкой оладьи и обжариваю минут по пять с каждой стороны до уверенной золотистой корочки. Подаю горячими, пока сочные и ароматные, с любимым соусом и зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первое, что бросилось в глаза, — оладьи реально держат форму без муки, не разваливаются на сковороде. Удивила сочность: ждал обычный диетический фарш, а получил почти кремовую текстуру внутри с хрустящей корочкой. Советую подавать их прямо с пылу с жару.