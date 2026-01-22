Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 09:46

Томлёная грудинка в коньяке: и в мясную нарезку, и на бутерброды — магазинное мясо больше не захочется

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда я впервые приготовила эту грудинку, поняла одно: покупать готовую мясную нарезку больше смысла нет. Мясо получается настолько мягким и ароматным, что его хочется есть просто так, тонкими ломтиками, а уж на бутербродах — вообще праздник. Коньяк здесь не «алкоголь», а вкусовой акцент: он смягчает волокна и придаёт благородный мясной аромат.

Ингредиенты: свиная грудинка — 1–1,2 кг, чеснок — 1 головка, репчатый лук — 3 шт., острый красный перец — 1 шт., минеральная вода — 100 мл, коньяк — 50 мл, соль и чёрный перец — по вкусу.

Как готовлю: в грудинке делаю глубокие надрезы ножом. Хорошо натираю мясо солью и чёрным перцем. Чеснок и острый перец крупно рублю и закладываю прямо в надрезы — так вкус раскрывается изнутри. Лук режу крупными кольцами и плотно обкладываю им мясо со всех сторон. Перекладываю грудинку на лист фольги, заворачиваю, оставляя небольшое отверстие сверху. Вливаю минеральную воду и коньяк, плотно закрываю. Отправляю в духовку при 180 °C на 1 час. Затем фольгу раскрываю и продолжаю томить ещё 1–1,5 часа, периодически поливая соком, пока грудинка не станет румяной и очень мягкой.

Ранее мы делились рецептом турецкой кюфты, вместо рагу. Проще простого — скатать шарики и отправить в духовку.

Проверено редакцией
