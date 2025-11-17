Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 16:15

Мясной деликатес к Новому году: готовим домашнюю грудинку в праздничную нарезку — вкуснее любой колбасы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мясной деликатес к Новому году: готовим домашнюю грудинку в праздничную нарезку — вкуснее любой колбасы! Устали от сомнительного состава магазинных колбас? Этот рецепт станет вашим спасением! Запеченная свиная грудинка с ароматными специями — это просто, полезно и невероятно вкусно. Всего несколько шагов, и вы получите натуральный продукт, который превзойдет любые готовые мясные изделия.

Возьмите 1,5 кг свиной грудинки, промойте и обсушите. Нарежьте на порционные куски примерно по 350 граммов. Приготовьте смесь специй: смешайте 1 ч. л. гранулированного чеснока, 2 ч. л. паприки, по 1/3 ч. л. красного острого и черного молотого перца. Натрите каждый кусок грудинки солью и приготовленной смесью со всех сторон. Заверните мясо в конвертики из бумаги для выпечки (фольга не подойдет!), добавив в каждый по несколько горошин розового перца и лавровому листу. Оставьте на 1,5 часа при комнатной температуре для маринования. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут. Аромат во время готовки стоит умопомрачительный! Подавайте горячим или холодным — в обоих вариантах это настоящий деликатес!

Ранее мы готовили тарталетки-ассорти. Три хита для Нового года — вкусные идеи для праздничного стола без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Открыл для себя необычное применение тыквы! Эти тефтельки — просто чудо: готовлю за 40 минут
Общество
Открыл для себя необычное применение тыквы! Эти тефтельки — просто чудо: готовлю за 40 минут
Нажористый салат-сковорода: готовлю с охотничьими колбасками и картошкой за 30 минут
Общество
Нажористый салат-сковорода: готовлю с охотничьими колбасками и картошкой за 30 минут
Свинина под квашеной капустой: нужны всего 2 ингредиента — сочетание, которое покорит всех
Общество
Свинина под квашеной капустой: нужны всего 2 ингредиента — сочетание, которое покорит всех
Эту грудинку по-немецки у нас никто не готовит, а зря: сочная, нежная — а секрет в одном ингредиенте
Общество
Эту грудинку по-немецки у нас никто не готовит, а зря: сочная, нежная — а секрет в одном ингредиенте
Рулька по-польски на Новый год: суперское горячее мясо под вино или пиво — простой рецепт в чумовом маринаде
Общество
Рулька по-польски на Новый год: суперское горячее мясо под вино или пиво — простой рецепт в чумовом маринаде
мясо
колбасы
свинина
грудинка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев раскрыл, когда в парках Подмосковья начнется предновогодний сезон
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
Зеленский прокомментировал коррупцию на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.