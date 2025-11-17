Мясной деликатес к Новому году: готовим домашнюю грудинку в праздничную нарезку — вкуснее любой колбасы! Устали от сомнительного состава магазинных колбас? Этот рецепт станет вашим спасением! Запеченная свиная грудинка с ароматными специями — это просто, полезно и невероятно вкусно. Всего несколько шагов, и вы получите натуральный продукт, который превзойдет любые готовые мясные изделия.

Возьмите 1,5 кг свиной грудинки, промойте и обсушите. Нарежьте на порционные куски примерно по 350 граммов. Приготовьте смесь специй: смешайте 1 ч. л. гранулированного чеснока, 2 ч. л. паприки, по 1/3 ч. л. красного острого и черного молотого перца. Натрите каждый кусок грудинки солью и приготовленной смесью со всех сторон. Заверните мясо в конвертики из бумаги для выпечки (фольга не подойдет!), добавив в каждый по несколько горошин розового перца и лавровому листу. Оставьте на 1,5 часа при комнатной температуре для маринования. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 40–50 минут. Аромат во время готовки стоит умопомрачительный! Подавайте горячим или холодным — в обоих вариантах это настоящий деликатес!

