Отсиживающиеся в Германии украинцы могут оказаться на фронте Партия ХСС выступила за выдворение пригодных к службе украинцев из Германии

Украинцы, способные служить в армии, должны вернуться на родину из Германии, заявила земельная группа партии ХСС в немецком бундестаге. Она составила резолюцию, в которой также содержится предложение о том, что с апреля 2025 года все просители убежища, включая вновь прибывших украинцев, должны использовать свои активы для оплаты расходов на проживание, передает Münchner Merkur.

Мы будем настаивать на том, чтобы пригодные к военной службе украинские мужчины внесли свой вклад в защиту своей страны, — говорится в документе.

Ранее в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) сообщили, что приблизительно 20 тыс. молодых граждан Украины прибыли в страну с августа 2025 года. Этот поток возник после отмены украинским правительством запрета на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. По имеющимся данным, местные власти городов и общин уже сталкиваются со значительными финансовыми сложностями из-за затрат на размещение прибывших.

Кроме того, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что страна не станет принимать дополнительных беженцев в соответствии с новым общеевропейским механизмом распределения. Он также подчеркнул, что Берлин не намерен больше предоставлять таким людям материальную поддержку.