В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны Bild: в ФРГ с августа въехало около 20 тыс. молодых мужчин с Украины

Около 20 тыс. молодых украинцев приехали в Германию с августа, пишет газета Bild со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). Это произошло после снятия запрета Киева на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Пик въезда был зафиксирован в первую неделю октября, — заявили в BAMF.

Как сообщается, города и муниципалитеты уже испытывают большие трудности из-за расходов на размещение беженцев. По данным ведомства на середину октября, количество украинских беженцев в Германии достигло 1,26 млн человек, из которых более 550 тыс. — мужчины.

19 ноября правительство ФРГ утвердило изменения в законодательстве. Согласно новым правилам, украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, лишаются права на получение так называемых гражданских пособий. Вместо этого они будут получать стандартную помощь для просителей убежища, размер которой в денежном выражении будет ниже текущих выплат.

Ранее политолог Владимир Скачко предупредил, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Он подчеркнул, что значительная часть украинцев в Польше «заражена неонацистской идеологией».