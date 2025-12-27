Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 19:10

В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны

Bild: в ФРГ с августа въехало около 20 тыс. молодых мужчин с Украины

Украинские беженцы в Германии Украинские беженцы в Германии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Около 20 тыс. молодых украинцев приехали в Германию с августа, пишет газета Bild со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). Это произошло после снятия запрета Киева на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Пик въезда был зафиксирован в первую неделю октября, — заявили в BAMF.

Как сообщается, города и муниципалитеты уже испытывают большие трудности из-за расходов на размещение беженцев. По данным ведомства на середину октября, количество украинских беженцев в Германии достигло 1,26 млн человек, из которых более 550 тыс. — мужчины.

19 ноября правительство ФРГ утвердило изменения в законодательстве. Согласно новым правилам, украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, лишаются права на получение так называемых гражданских пособий. Вместо этого они будут получать стандартную помощь для просителей убежища, размер которой в денежном выражении будет ниже текущих выплат.

Ранее политолог Владимир Скачко предупредил, что в Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы. Он подчеркнул, что значительная часть украинцев в Польше «заражена неонацистской идеологией».

Украина
беженцы
Германия
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Германии «вынесли приговор» правительству Мерца
На Украине прихожане протестуют из-за мобилизации священника
Скончался бывший российский посол Петр Стегний
Шахматист Карлсен ударил оператора по камере после поражения от Артемьева
«Не в состоянии осознать»: депутат вынес «приговор» Европе
В Сирии произошел теракт
Россиянам рассказали, какие напитки можно брать с собой на прогулку
Россиян ждут большие финансовые перемены в 2026 году
«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа
«Атлантида» на Новый год — варите хоть горбушу, хоть треску: Простой салат из доступных продуктов
Роскошь и богатство: как украсили дворцы мировых лидеров к Рождеству
«Кот в мешке»: биолог разнесла план Дурова с финансированием ЭКО
В Швейцарии нашли причину русофобии Запада
В Германии фиксируют наплыв беженцев из одной страны
В Звенигороде неизвестные открыли огонь по мужчине
Россиянин обыграл Карлсена на чемпионате по рапиду
В Швейцарии объяснили, зачем Запад использует фейки против России
Появились подробности кровавого инцидента с воспитанником ЦСКА
Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»
Пять беспилотников сбили в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.