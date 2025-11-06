«До резни недалеко»: раскрыто отношение к украинским беженцам в Польше Политолог Скачко: неприязнь к украинцам в Польше перерастает в ненависть

В Польше зреет крупный этнический конфликт между местным населением и украинскими беженцами, предупредил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. По его мнению, проигравшими в этом противостоянии рискуют оказаться именно украинцы.

Если конфликт произойдет, то это будет резня поляками украинцев. Такое вполне возможно, потому что неприязнь поляков к украинцам медленно, но верно перерастает в неприятие и ненависть. А когда такие чувства становятся определяющими, до резни недалеко, — сказал Скачко.

Он подчеркнул, что значительная часть украинцев в Польше «заражена неонацистской идеологией». С учетом исторического прошлого это может стать камнем преткновения в отношениях беженцев и местных.

Это очень страшно, ведь украинское бандеровское националистическое движение зародилось в 1929 году в Польше именно в борьбе с поляками, а не с евреями или русскими, — подчеркнул Скачко.

Ранее социолог Варшавского университета Пшемыслав Садура рассказал об усилении негативных настроений в польском обществе в отношении украинских беженцев. Ученый допустил возможность проявления случаев самосуда в данной ситуации.