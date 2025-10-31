Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:49

Украинским беженцам предрекли самосуд в одной европейской стране

Социолог Садура: в Польше усиливается неприязнь к украинским беженцам

Варшава, Польша Варшава, Польша Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

В польском обществе усилились негативные настроения по отношению к украинским беженцам, рассказал социолог из Варшавского университета Пшемыслав Садура. В беседе с изданием Onet он не исключил случаев самосуда.

Невооруженным глазом видно, что отношение к украинцам в польском обществе меняется. <…> Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что через некоторое время произойдут какие-то организованные линчевания, — заявил он.

По последним данным, Польша приняла от 2 до 3 млн украинцев после начала спецоперации. Власти изначально предоставили им право на проживание, работу, медицинское обслуживание и пособия, однако в сентябре 2025 года отменили выплаты для неработающих беженцев.

Ранее парламент Латвии проголосовал за выход страны из Стамбульской конвенции — международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин. Утверждению законопроекта предшествовало 12 часов ожесточенных дебатов в парламенте. По итогам обсуждения 56 депутатов проголосовали за выход из конвенции, 32 — против, двое воздержались.

Польша
происшествия
беженцы
СВО
