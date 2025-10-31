Украинским беженцам предрекли самосуд в одной европейской стране Социолог Садура: в Польше усиливается неприязнь к украинским беженцам

В польском обществе усилились негативные настроения по отношению к украинским беженцам, рассказал социолог из Варшавского университета Пшемыслав Садура. В беседе с изданием Onet он не исключил случаев самосуда.

Невооруженным глазом видно, что отношение к украинцам в польском обществе меняется. <…> Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что через некоторое время произойдут какие-то организованные линчевания, — заявил он.

По последним данным, Польша приняла от 2 до 3 млн украинцев после начала спецоперации. Власти изначально предоставили им право на проживание, работу, медицинское обслуживание и пособия, однако в сентябре 2025 года отменили выплаты для неработающих беженцев.

