08 января 2026 в 11:52

«Живьем горели»: беженка рассказала о заваренных люках в танках ВСУ

РИА Новости: командование ВСУ заваривало люки в украинских танках

Командование ВСУ в 2022 году распорядилось заваривать люки танков с военными внутри перед отправкой на передовую, рассказала беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР. По ее словам, экипажи оказались заперты в боевых машинах во время ударов, передает РИА Новости.

Когда [ВС России] по этим танкам [ВСУ] ударили, <...> танкисты кричали: «Помогите». [Бойцы ВС РФ] подбежали к этим танкам, а там были заваренные люки. <...> И они там живьем горели. <...> Их не смогли оттуда достать, — поделилась собеседница.

Ранее российские силовые структуры сообщили о хаосе в иностранном легионе ВСУ после перевода наемников в штурмовые подразделения. Отсутствие права на расторжение контракта и игнорирование проблем привело к бунтам: иностранцы отказались выполнять задачи с высоким риском для жизни.

До этого в Харьковской области 225-й штурмовой полк ВСУ отказался выполнять приказ о контратаке и отправился на концерт украинской певицы. В результате это привело к срыву пяти запланированных штурмовых операций на Лиманском направлении.

