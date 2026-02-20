Разведка Европы не верит в мир на Украине в 2026 году

Европейские разведывательные службы не видят перспектив достижения мира на Украине в 2026 году, передает Reuters. По данным агентства, главы европейских спецслужб настроены пессимистично, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах.

Один из собеседников назвал женевские встречи якобы театрализованным представлением, а другой считает, что реальный диалог начнется якобы только после уступок России. В иточнике полагают, что вывод ВСУ из Донбасса может стать отправной точкой для настоящих переговоров.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что участие стран Евросоюза в переговорах трудно себе представить, учитывая их слова о том, что они «платят за конфликт». Дипломат обратил внимание на риторику европейских политиков, которые сами ставят себя в двусмысленное положение.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия поддерживает переговоры по урегулированию украинского конфликта, но целей СВО все равно достигнет. По его словам, все поставленные Верховным главнокомандующим задачи будут выполнены.