Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 03:41

Разведка Европы не верит в мир на Украине в 2026 году

Reuters: европейские разведки не видят мира на Украине в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейские разведывательные службы не видят перспектив достижения мира на Украине в 2026 году, передает Reuters. По данным агентства, главы европейских спецслужб настроены пессимистично, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах.

Один из собеседников назвал женевские встречи якобы театрализованным представлением, а другой считает, что реальный диалог начнется якобы только после уступок России. В иточнике полагают, что вывод ВСУ из Донбасса может стать отправной точкой для настоящих переговоров.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что участие стран Евросоюза в переговорах трудно себе представить, учитывая их слова о том, что они «платят за конфликт». Дипломат обратил внимание на риторику европейских политиков, которые сами ставят себя в двусмысленное положение.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия поддерживает переговоры по урегулированию украинского конфликта, но целей СВО все равно достигнет. По его словам, все поставленные Верховным главнокомандующим задачи будут выполнены.

Дональд Трамп
Евросоюз
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики озвучили численность армии «людоловов» Зеленского
Работа для пенсионеров в 2026-м: кто готов их взять в штат, сколько платят
Токаев предложил учредить награду имени Трампа
Разведка Европы не верит в мир на Украине в 2026 году
Девять стран подарили Газе $7 млрд
ВСУ перешли к «медийным победам» в вопросе Купянска
В Генштабе РФ рассказали, для чего НАТО наращивает силы
«Заплатила 170 тысяч»: пациентка подала в суд на врача из-за пластики шеи
Раскрыто, кто победил на Олимпиаде в женском одиночном катании
Петросян шестая на Олимпиаде: баллы, что сказали тренеры, кто взял золото
Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР
Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов
Генерал-полковник рассказал, как ВС РФ снизили потенциал ВСУ
Ни дизеля, ни света: Орбан поставил Зеленского на место после шантажа Киева
Стало известно, какое место заняла Петросян на Олимпиаде в Милане
Экс-принца Эндрю отпустили на свободу без обвинений
Обидчик Петросян вылетел из судейской бригады ОИ-2026
Российские генералы Москалик и Сарваров погибли от действий ВСУ
Атака ВСУ на Севастополь ночью 20 февраля: разрушения, жертвы, что известно
ВС РФ сорвали все попытки ВСУ повторить «курскую авантюру»
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.