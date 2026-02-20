Долгосрочные сбережения по новым правилам: что ждет пенсионеров

Власти намерены скорректировать условия программы долгосрочных сбережений (ПДС). Период, после которого ее участники смогут получить средства государственного софинансирования без потери дохода, предлагается увеличить с года до пяти лет. О том, как нововведения отразятся на гражданах, особенно пенсионного и предпенсионного возраста, — в материале NEWS.ru.

Что такое программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений — это добровольный инструмент, позволяющий гражданам сформировать финансовую подушку на будущее. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко напомнил NEWS.ru, что участвовать в программе может любой россиянин старше 18 лет, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом.

«Ключевые особенности ПДС — поддержка от государства в виде софинансирования взносов (до 36 тыс. рублей в год в течение десяти лет) и налоговый вычет (до 60 тыс. рублей ежегодно). Средства граждан на счетах ПДС застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей», — уточнил эксперт.

Программа долгосрочных сбережений работает в России с января 2024 года. На начало 2026-го было заключено 10,5 млн договоров ПДС. Объем привлеченных средств превысил 717 млрд рублей.

Договор по программе долгосрочных сбережений заключается как минимум на 15 лет. Все это время участник может рассчитывать на поддержку от государства. При выполнении определенных условий ему начисляется софинансирование. Итоговая сумма выплаты зависит от среднемесячного дохода и объема личных взносов, но не может превышать 36 тыс. рублей в год. Деньги можно получить в течение 10 лет с момента подписания договора.

Как изменятся условия программы долгосрочных сбережений

Власти готовятся внести коррективы в программу долгосрочных сбережений. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила NEWS.ru, что речь идет об увеличении срока, после которого можно снять деньги без потери инвестиционного дохода.

По ее словам, власти приведут механизм в соответствие с правилами, действующими в негосударственных пенсионных фондах. Перевести средства или изменить условия договора можно будет через пять лет (сейчас это право наступает раньше — через год). Досрочное снятие средств по-прежнему возможно, но приведет к потере дохода от инвестиций, объяснила депутат.

Несмотря на ужесточение правил, снять все деньги досрочно можно будет в экстренных случаях. Речь идет о потере кормильца или о необходимости оплаты дорогостоящего лечения из утвержденного правительством списка.

Почему власти решили изменить условия программы долгосрочных сбережений

По словам Щербаченко, необходимость донастройки ПДС связана с поведением участников программы. Пенсионеры и предпенсионеры (женщины с 55 и мужчины с 60 лет) начали ее использовать как срочный вклад. В третьем квартале 2025 года они вывели со счетов около 18 млрд рублей, получив господдержку, но фактически не сформировав долгосрочных накоплений.

«Изменения в правилах нужны для того, чтобы участники использовали программу целевым образом. Государственное софинансирование должно стимулировать долгосрочные сбережения», — пояснил экономист.

Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил о планах ввести ограничения на вывод средств софинансирования сроком в пять лет с момента вступления в ПДС.

Граждане, вступающие в программу незадолго до либо после достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не смогут оперативно получить доступ к средствам софинансирования.

Те лица, кто рассчитывал на ПДС как на дополнительный источник дохода в краткосрочной перспективе, должны будут искать альтернативные варианты финансирования или досрочно выводить деньги из программы.

Как получить до 100% годовых с помощью ПДС

Председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай сказал в беседе с NEWS.ru, что благодаря программе долгосрочных сбережений капитал растет быстрее инфляции. По его словам, за счет господдержки можно получить с ее помощью от 25% до 100% годовых. Это гораздо выгоднее, чем держать деньги на банковском вкладе, подчеркнул эксперт.

По его словам, нужно регулярно пополнять счет небольшими суммами. Программа позволяет не просто сохранить деньги, но и приумножить их за счет софинансирования, налоговых льгот и начисляемого инвестдохода, отметил Недбай.

