Как накопить 3 млн на добавку к пенсии: финансист подробно о программе ПДС

С 1 января 2024 года в России начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС). С ее помощью можно откладывать деньги на образование ребенка, жилье или безбедную старость. О том, чем ПДС лучше банковского вклада, как без особых усилий накопить миллион рублей к пенсии и каким образом работодатель может в этом помочь, в интервью NEWS.ru рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Как работодатель может помочь накопить на пенсию

— Что известно о главных инициативах, которые готовит НАПФ?

— Они касаются двух больших направлений. Первое — это дальнейшее развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС): возможность открытия детских счетов с отдельным софинансированием на каждого ребенка. Мы сейчас обсуждаем параметры такого продукта. Было бы не совсем корректно говорить, что это наше предложение, скорее, это предложение Минфина. И мы очень трепетно к нему относимся, потому что это позволит расширить спектр участников ПДС. Люди, заключившие соответствующий договор в пользу ребенка, получат все те же преимущества, что и остальные участники программы.

Второе направление — и это уже непосредственно наша инициатива — развитие корпоративной пенсионной программы. Необходимо позволить компаниям учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы. Таким образом они смогут уменьшить базу при оплате налога на прибыль.

Для бизнеса сегодня это особенно важно, поскольку социальная нагрузка тяжела для их бюджета. Однако многие компании активно участвуют и развивают корпоративные программы как часть соцпакета, предлагаемого работнику, заключая с негосударственными пенсионными фондами договоры в пользу сотрудников.

— Насколько сегодня популярны корпоративные пенсионные программы? Растет ли спрос на них?

— Три-четыре года назад, согласно опросам, предприниматели относились к ним очень сдержанно. Сейчас отношение к таким программам кардинально изменилось, и в общем-то понятно, с чем это связано. В условиях дефицита кадров конкуренция за работников растет. И в этом смысле расширение социального пакета — выгода для обеих сторон.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не могу сказать, что это стало массовым явлением, как в некоторых других странах, там все же история пенсионного обеспечения побогаче. Но и у нас динамика достаточно хорошая.

— Правильно ли я понимаю, что в будущем для работодателей, которые помогают сотрудникам накопить на достойную старость, будут действовать новые льготы?

— И для работодателя, и для работников тоже могут быть. Это все обсуждается. Но тема сложная: что-то можно применить, что-то — нельзя. Возможно, это будут и другие стимулы, не только налоговые.

Сколько россиян вложили деньги в ПДС

— Активно ли россияне вкладываются в программу долгосрочных сбережений?

— Достаточно активно, но тут нужно учитывать, что срок договора в рамках ПДС составляет 15 лет. Начать получать выплаты можно и раньше, при тяжелой жизненной ситуации (например, на дорогостоящее лечение тяжелого заболевания или в случае потери кормильца. — NEWS.ru), или при достижении возраста 55 лет для женщин или 60 — для мужчин.

На 1 августа 2025 года договоры в рамках программы уже заключили 6,1 млн россиян, а общий объем взносов превысил 449 млрд рублей. Но здесь впечатляют не только сами цифры, но и характеристики этого продукта, который государство предложило своим гражданам и который активно продвигают НПФ.

Это и софинансирование, и налоговые вычеты, и гарантии сохранности средств (страховое покрытие — до 2,8 млн рублей на личные взносы. — NEWS.ru,) который делают ПДС выгодным, защищенным, надежным и привлекательным инструментом.

— В ПДС граждане могут делать новые взносы, то есть нести «живые» деньги, либо же перевести туда свои пенсионные накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) и замороженные с 2014 года. Каких денег в программе сейчас больше?

— Люди активно тратят то, что зарабатывают, немного откладывают, и поэтому нам казалось, что «живых» денег будет намного меньше, чем тех, которые переведены в рамках ОПС. Но мы ошиблись. На практике средства распределяются примерно 50 на 50.

Сергей Беляков Фото: Пресс-служба НАПФ

Когда у вас есть возможность перевести средства, которые лежат на счете в рамках старой программы ОПС, легче принять решение добавить к этой сумме еще. В итоге совокупно объем вашего финансового участия в этой программе увеличивается.

Сейчас перед отраслью стоит задача — сделать так, чтобы человек, вступивший в программу через перевод пенсионных накоплений, продолжал в ней участвовать путем внесения как, вы их назвали, «живых» денег.

Сколько нужно откладывать на достойную старость

— Практический вопрос. Что лучше — делать взносы все 15 лет или только когда есть софинансирование, то есть 10 лет? Предпочтительнее делать большие взносы или маленькие? Что тут важнее — сумма или регулярность?

— На финансовом рынке регулярность, стабильность и последовательность в своих действиях является залогом успеха. Что тут важно: ПДС — это массовый продукт, рассчитанный на большинство россиян. Поэтому человек, зарабатывающий, скажем, около 80 тысяч рублей в месяц, вполне может откладывать по 3 тысячи рублей ежемесячно, таким образом за 10 лет накопить 360 тысяч. Государство прибавит к ним еще 360 тысяч. В оставшиеся пять лет участник программы продолжит делать взносы, и если их сумма не изменится — это еще плюс 180 тысяч рублей. И на все эти средства будет начислен дополнительный инвестиционной доход. В итоге люди с небольшими доходами могут накопить значительную сумму в размере около 2,3 млн рублей

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Вот, кстати, на сайте «Мои Финансы», на сайте НАПФ и на сайтах фондов есть так называемый калькулятор, где можно самостоятельно смоделировать стратегию вашего личного участия в программе. Но мой личный совет: откладывать по чуть-чуть в течение длительного времени, делая взносы регулярно. И таким образом можно без ущерба для своего текущего потребления накопить существенную сумму.

— Людям всегда интересны конкретные цифры. Давайте на конкретном примере попробуем посчитать, сколько среднестатистический россиянин накопит по ПДС, скажем, за 10 лет.

— Допустим, мы откладываем по 3 тысячи в месяц. Согласитесь, сумма для многих вполне посильная, особенно учитывая, сколько мы тратим на различные платные подписки — речь не идет о товарах первой необходимости, налогах, коммунальных платежах.

Соответственно, за 10 лет будет 360 тысяч ваших личных отчислений, плюс еще 360 тысяч — это софинансирование от государства. Плюс инвестиционный доход, если брать усредненные показатели за последние годы — это 500 тысяч, а также налоговый вычет — около 45 тысяч рублей. В итоге сумма накоплений составит более 1,2 млн рублей, а если продолжить участие в программе до 15 лет с теми же платежами по 3 тысячи в месяц, то итоговая сумма за счет сложного процента составит уже 2,3 млн рублей. Для более старшего поколение участия в программе составит до наступления возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а для более молодого поколения срок участия составляет 15 лет, которые очень быстро пролетят.

— Как получить эти деньги?

— У вас есть возможность выбора. Это может быть единовременная выплата, когда всю сумму вы получите на руки сразу, может быть ежемесячная выплата, например, на срок 10 лет в размере 10,5 тысячи рублей. При этом минимальный срок выплат может быть от 12 месяцев. Есть еще третий вариант — пожизненные выплаты — это около 6 тысяч рублей, но нужно учитывать, что остаток средств не наследуется в случае смерти участника.

Представьте, что эту сумму прибавят к вашей пенсии. Сейчас это 24 тысячи (средний размер пенсии неработающего пенсионера. — NEWS.ru), а могло стать 30 тысяч или 34,5 тысячи при назначении срочной выплаты по ПДС.

Чем ПДС отличается от банковского вклада

— Кажется, что 6,1 млн россиян, участвующих в ПДС, — это слишком мало. Может быть причина в том, что люди не хотят расставаться с деньгами надолго? В банке можно открыть вклад на 1, 3, 6 месяцев и потом переложить деньги на другой счет. Что посоветуете тем, кто боится?

— Во-первых, я бы посоветовал не бояться. Напомню, что, к примеру, накопленными в рамках программы ОПС средствами вы сейчас воспользоваться не можете. Но эти деньги могут стать серьезным вкладом в программу долгосрочных сбережений. Ну, а 3 тысячи рублей, которые вы могли бы вносить каждый месяц, — сумма необременительная. За 10 лет можно накопить 1,2 млн рублей, при этом размер страхового покрытия более чем вдвое выше — 2,8 млн. То есть государство гарантированно вернет вам деньги, если вдруг что-то случится. Во всем мире негосударственные пенсионные фонды — самые консервативные инвесторы, и Россия в этом смысле не исключение. Поэтому бояться не нужно. При этом сравнивать участие в программе досрочных сбережений с банковскими вкладами было бы некорректно.

Сергей Беляков Фото: Пресс-служба НАПФ

— Почему?

- Это разные продукты, предоставляемые разными финансовыми организациями. Когда вы открываете вклад, то ориентируетесь в первую очередь на ставку и доступность средств (хотя при досрочном прекращении договора накопленные проценты вы в любом случае потеряете). Чем больше сумма вклада, тем больше вы заработаете. А если сумма небольшая, скажем, те же 3 тысячи рублей, то и начисленные проценты буду мизерные.

ПДС решает другие задачи. Вы ежемесячно вносите небольшие платежи без ущерба для текущего потребления, а при выходе на пенсию получаете существенную прибавку к выплатам.

— Некоторые банки предлагают вступить в ПДС под видом обычного вклада. Обещают небывалую высокую доходность и, конечно, не предупреждают вкладчиков, что деньги будут доступны к выдаче только через 15 лет. Как вы относитесь к такой практике? Нужно ли бороться с подобными схемами?

— То, о чем говорите вы, — это классический мисселинг, то есть введение в заблуждение потребителей финансовых услуг, и, соответственно, это должно немедленно пресекаться.

Но действительно банки могут предложить вам заключить договор в рамках программы долгосрочных сбережений. При открытии вклада часть денег вы вносите в рамках ПДС в негосударственный пенсионный фонд, вторая часть суммы идет уже непосредственно на депозит, процент по которому выше обычного. Но в договорах должно быть четко прописано, что одна сумма идет на НПФ, а другая — на депозит. И что ставка по вкладу будет высокой только при условии участия в ПДС.

Если никто эти нюансы не озвучивает, это повод обратиться с жалобой. Но подобные случае крайне редки.

Какова доходность негосударственных пенсионных фондов

— Если в целом говорить о системе пенсионных накоплений, задача любого из них — как минимум сберечь накопления будущих пенсионеров от инфляции, в идеале еще и, конечно, приумножить. Но за последние 10 лет среднегодовая номинальная доходность системе НПФ составила 6,3%, а среднегодовая инфляция — более 7%. Выходит, мы уже в минусе. Тогда стоит ли удивляться, что люди понесут деньги в банк, а не в ПДС?

— Мы уже говорили о том, что цели у банковского вклада и ПДС разные. И это важно. Действительно, с одной стороны доходность пенсионных фондов всегда во всех странах, не только в России, ниже, чем доходность других инструментов. Но и гарантии тут выше. Второй момент: в долгосрочной перспективе, то есть на горизонте пяти и более лет, доходность пенсионных фондов ненамного, но все-таки опережает инфляцию. Это немного расходится с теми цифрами, которые вы озвучили. Я поясню. Если брать среднегодовую номинальную доходность и среднюю годовую инфляцию, то цифры корректные. Но посмотрите, за последние 10 лет у нас было несколько пиков высокой инфляции: 2015 год — почти 13%, 2022 год — почти 12%, которые и «поймали» НПФ.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

А вот если взять, например, накопленную доходность инвестирования пенсионных накоплений в период с 2015 по 2024 год, то даже с учетом инфляционных пиков это 98,6%, а размер накопленной инфляции за этот же период — 92,9%. То есть мы инфляцию уже обгоняем.

По закону НПФ обязан обеспечить безубыточность инвестиций. И регулирование построено таким образом, что если вдруг с ним что-то случится, то другие участники рынка в полном объеме возьмут на себя его обязательства перед клиентами. Если этого недостаточно, включается система Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

— Ранее отмечалось, что одна из проблем НПФ — узкий набор инструментов, в которые они могут вкладываться. Мол, потому и доходность невысока. Не планируете просить расширить перечень?

— Нет, не планируем, потому что перечень рыночных инструментов исчерпывающий. И в отношении каждого из них есть определенный подход.

Если снять все требования, так сказать, раскрутить гайки, тогда часть клиентов мы точно потеряем. Рисковать можно в том случае, когда у тебя есть капитал, которым можно рискнуть. А будущие пенсионеры и простые люди требуют несколько иного отношения к своим деньгам. На первом месте здесь стоит сохранность, надежность, уверенность в том, что средства будут возвращены в полном объеме.

Один год рынок акций может продемонстрировать рост на 40%, другой — падение на 40%. Не думаю, что клиенты НПФ захотели бы попробовать рискнуть, а потом уйти в минус на 40%.

И тут важно объяснять людям, что доходность здесь — далеко не главный критерий. Если я хочу заработать много, я могу поиграть на фондовом рынке, но также буду готов к тому, что он может обвалиться. Если я задумываюсь о том, с чем выйду на пенсию через 15 лет, накапливая по чуть-чуть, но стабильно и постоянно, то это уже совсем другая стратегия.

