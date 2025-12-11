Россиян призвали до конца года избавиться от долларов Финансист Горбунова заявила, что рублевые депозиты стали выгоднее валютных

В России хранение сбережений в иностранной валюте стало экономически невыгодным, заявила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова. По словам эксперта, в настоящее время рублевые депозиты демонстрируют высокую доходность, а курс рубля остается стабильным, передает «Прайм».

Сейчас курс рубля остается стабильным под влиянием высокой ключевой ставки и низкой доли импорта. Крупные банки продолжают предлагать достаточно высокие ставки по краткосрочным и среднесрочным рублевым депозитам. Поэтому стоит рассмотреть вариант открытия рублевого депозита на хороших условиях, — прокомментировала Горбунова.

В российских банках вклады в долларах открываются под крайне низкие проценты — от 1,5% до 3% годовых, что делает их малопривлекательными для инвесторов. В этих условиях рублёвые инструменты выглядят более привлекательно. По мнению Горбуновой, целесообразно избавиться от валютных накоплений и перевести средства на банковский депозит в рублях.

Ранее финансист Сергей Елин предупредил, что новогодние вклады в банках могут быть менее выгодными, чем кажется на первый взгляд. Банки предлагают сезонные вклады, ставка по которым зависит от ряда условий и не всегда является гарантированной. Эксперт отмечает, что повышение ставок к концу года обусловлено желанием привлечь средства на короткий срок, но реальная выгода обычно ограничена.