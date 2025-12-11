Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:55

Россиян призвали до конца года избавиться от долларов

Финансист Горбунова заявила, что рублевые депозиты стали выгоднее валютных

Евро Евро Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России хранение сбережений в иностранной валюте стало экономически невыгодным, заявила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова. По словам эксперта, в настоящее время рублевые депозиты демонстрируют высокую доходность, а курс рубля остается стабильным, передает «Прайм».

Сейчас курс рубля остается стабильным под влиянием высокой ключевой ставки и низкой доли импорта. Крупные банки продолжают предлагать достаточно высокие ставки по краткосрочным и среднесрочным рублевым депозитам. Поэтому стоит рассмотреть вариант открытия рублевого депозита на хороших условиях, — прокомментировала Горбунова.

В российских банках вклады в долларах открываются под крайне низкие проценты — от 1,5% до 3% годовых, что делает их малопривлекательными для инвесторов. В этих условиях рублёвые инструменты выглядят более привлекательно. По мнению Горбуновой, целесообразно избавиться от валютных накоплений и перевести средства на банковский депозит в рублях.

Ранее финансист Сергей Елин предупредил, что новогодние вклады в банках могут быть менее выгодными, чем кажется на первый взгляд. Банки предлагают сезонные вклады, ставка по которым зависит от ряда условий и не всегда является гарантированной. Эксперт отмечает, что повышение ставок к концу года обусловлено желанием привлечь средства на короткий срок, но реальная выгода обычно ограничена.

рубли
валюта
финансисты
сбережения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.