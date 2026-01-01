ВСУ лишились до взвода солдат после прилета по казармам

РИА Новости: ВСУ потеряли до взвода солдат после прилета в Черниговской области

Удар нанесен по казармам учебного центра Вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Согласно его сведениям, прилет зафиксирован в районе населенного пункта Прогресс. В результате противник потерял до взвода военнослужащих.

Уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных БПЛА в районе населенного пункта Прогресс. Потери противника составили до взвода личного состава, — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что оператор FPV-дрона подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» ударом уничтожил группу военнослужащих ВСУ. Враг пытался укрыться в постройке в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении.

По словам начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева, за последние сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности бойцов 10 беспилотников. Противник также лишился двух пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажей и укрытия.