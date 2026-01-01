Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 05:35

Названы потери ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли за сутки 32 блиндажа и 10 дронов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 10 беспилотников, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также противник лишился двух пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажей и укрытия.

Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 10 антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 32 блиндажа и укрытия ВСУ, пять антенн и два пункта управления БПЛА, сбито 10 беспилотников противника, — сказал Астафьев.

Ранее выяснилось, что украинские военные в Красноармейске совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями, такими как «Здесь живут люди». Такие метки, призванные защитить гражданских, наоборот, привлекали огонь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что на Краснолиманском направлении зафиксирован резкий рост смертности среди бойцов ВСУ из-за катастрофических сбоев в системе эвакуации. Нарушенная логистика позволяет вывозить пострадавших с передовой лишь раз в несколько дней.

ВС РФ
ВСУ
БПЛА
СВО
