Финансист объяснил, чем опасны новогодние вклады с высокими ставками

Банковские новогодние вклады могут быть менее выгодными, чем кажутся на первый взгляд, заявил финансист Сергей Елин в беседе с агентством «Прайм». По его словам, сезонные предложения требуют аккуратного анализа со стороны клиентов.

Банки ориентируются, прежде всего, на ту ключевую ставку, которую мы видим сегодня. Исходя из ее уровня, они выстраивают конкурентную борьбу за клиента. Все, что выше, — разовые маркетинговые предложения на небольшой срок. В этих случаях обещанная доходность зависит от целого ряда условий. Она не является гарантированной. <…> Можно не только ничего не заработать, но и понести убытки, — предупредил Елин.

По словам эксперта, банки повышают ставки к концу года, чтобы привлечь ликвидность на короткий срок, однако реальная выгода обычно ограничена добавкой в 0,5–1 процентный пункт. Елин отметил, что, существенно более высокие ставки могут означать наличие скрытых условий или связку с другими финансовыми инструментами.

Ранее финансист Юлия Кузнецова призвала россиян к созданию финансовой подушки к старости. Она отметила, что формального минимума в 30 пенсионных баллов недостаточно даже для достижения прожиточного минимума пенсионера, а комфортная жизнь на пенсии требует разработки личной финансовой стратегии и существенных накоплений.