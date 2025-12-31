Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 14:03

Российские туристы застряли на Мачу-Пикчу после аварии с поездами

Фото: Peter Giovannini/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press
Вчера днем, 30 декабря, на железнодорожном участке между Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо в Перу из-за лобового столкновения двух поездов оказалась заблокирована группа из 40 российских туристов, передает «Осторожно, новости». Один из машинистов погиб, а более 40 человек, включая местных жителей и иностранцев, получили травмы.

Один из поездов направлялся к знаменитой туристической достопримечательности Мачу-Пикчу, а другой следовал в обратном направлении. В труднодоступный район Анд, где нет регулярного автомобильного сообщения, прибыли десятки машин скорой помощи.

Российские туристы сообщили, что им не предоставили ни питание, ни жилье, и все возникающие проблемы им пришлось решать самостоятельно. Консульство не вышло на связь с ними. В данный момент компания одного из пострадавших поездов уже начала посадку некоторых пассажиров в вагоны, но там снова возникла давка.

Ранее российские туристы, отдыхающие на острове Фукуок во Вьетнаме, столкнулись с проблемами при заселении в отели из-за овербукинга. Гостиницы продают больше номеров, чем есть на самом деле, из-за чего путешественники не могут заселиться в забронированные отели. Туристам приходится менять место проживания каждые 1–2 ночи. Кроме того, из-за повышенного спроса возникли сложности и с арендой мотоциклов.

Перу
аварии
россияне
туристы
