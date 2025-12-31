Рейс Петербург — Калининград в третий раз вернулся в Пулково

Рейс из Санкт-Петербурга в Калининград уже третий раз не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за непогоды и вернулся в Пулково, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Время вылета переносили девять раз, люди провели несколько ночей в аэропорту, а гостиницу им предоставили только после скандала.

Только со скандалом выдали гостиницу. Воды с 29 декабря нам не предоставили. Дали два раза ваучер на 500 рублей, — пожаловались пассажиры.

По информации канала, в районе аэропорта Храброво действительно наблюдаются сложные погодные условия, однако часть самолетов других перевозчиков успешно прибывает в Калининград.

Как объяснили бортпроводники, у их авиакомпании повышенные требования к безопасности, что и стало причиной трех неудачных попыток посадки. Недовольные пассажиры уже начали записывать жалобы на перевозчика и обратились в транспортную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Пулково в канун Нового года столкнулся с массовой задержкой рейсов. Согласно таблице, на вылет задерживались 43 рейса. Вовремя не смог вылететь самолет в Калининград FV 6329B. Рейс должен был покинуть Пулково еще в 05:30, но вылет перенесли на 12:00.