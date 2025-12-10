ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 13:24

Финансист призвала россиян обзавестись «денежной подушкой» к старости

Финансист Кузнецова: сбережения помогут россиянам закрыть потребности в старости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности, заявила «Газете.Ru» финансист Юлия Кузнецова. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

Если у человека ровно 30 баллов, его пенсия составит около 13 278 рублей в месяц. Сравним это с прожиточным минимумом для пенсионера. В 2025 году в среднем по стране он — 14 133 рубля (в ряде регионов выше). Формальный минимум ИПК не обеспечивает даже прожиточного уровня. Чтобы приблизиться к нему, нужно накапливать существенно больше, — уточнила Кузнецова.

Она добавила, что минимум ИПК помогает людям не остаться в будущем без господдержки. При этом он не позволит комфортно жить в старости. Для спокойствия на пенсии следует вовремя разработать личную финансовую стратегию и придерживаться ее, подытожила эксперт.

Ранее сообщалось, что доля россиян, у которых нет сбережений на случай потери основного дохода, достигла 65%. Это минимальный уровень финансовой подушки у населения за почти четыре года.

