Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 16:06

Гости на пороге не застанут вас врасплох: готовим быстрые сырные рулетики

Что приготовить на Новый год, когда гости на пороге? Попробуйте сырные рулетики! Что приготовить на Новый год, когда гости на пороге? Попробуйте сырные рулетики! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Что приготовить на Новый год, когда праздник уже стучится в дверь. Не нужно паниковать — даже из самых простых продуктов получится сделать что-то праздничное и аппетитное. Особенно если в доме есть морковь по-корейски, вареные яйца и плавленый сыр.

Попробуйте оригинальные сырные рулетики под названием «Гости на пороге». Возьмите 3 яйца, сварите вкрутую, остудите и очистите. Натрите их на мелкой терке, добавьте 150 г моркови по-корейски (сок можно слегка отжать). Смешайте с 1 ст. л. мягкого творожного сыра или сметаны — это придаст нежности. Возьмите плавленые сырки, разрежьте их вдоль на тонкие пластины, слегка размягчите руками. На каждый кусочек выложите начинку, аккуратно сверните рулетиком. Выложите на плоское блюдо, посыпьте сверху рубленым укропом. Можно добавить каплю острого соуса внутри — это придаст пикантности.

Что приготовить на Новый год — теперь ясно. Главное — не стремиться к сложным блюдам, ведь застолье — это про тепло, улыбки и уют. Простой рецепт, сделанный с душой, всегда будет вкуснее, чем идеальное, но холодное угощение.

Ранее мы делились с вами рецептом самого вкусного праздничного салата!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
