31 декабря 2025 в 10:32

Съедят до боя курантов, приготовите за 5 минут: салат из колбасного сыра — хит всех застолий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат из колбасного сыра с чесноком — хит всех застолий. Несмотря на то что он очень прост, его всегда съедают подчистую еще до боя курантов! А готовится это чудо за 5 минут.

Вкус — это кремовая, пикантная, солоноватая и невероятно ароматная масса, перед которой невозможно устоять. Это блюдо проверено временем и миллионами хозяек!

Вам понадобится: 250 г колбасного сыра, 3–4 крупных зубчика чеснока, 4–5 ст. л. майонеза, молотый черный перец по вкусу. В глубокой миске тщательно смешайте натертый на мелкой терке сыр, давленый чеснок и майонез до получения однородной, пластичной массы. Попробуйте и, если нужно, добавьте немного соли (сыр уже соленый) и черного перца для пикантности. Салат можно подавать сразу, но если дать ему настояться в холодильнике 20–30 минут, вкус станет более насыщенным и гармоничным.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные шампиньоны — будут готовы за 4 чеса.

Дарья Иванова
Д. Иванова
