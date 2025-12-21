Новый год-2026
Крышесносная закуска за копейки: маринованные шампиньоны — к празднику и простому ужину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Готовим крышесносную закуску за копейки. Эти маринованные шампиньоны отлично подойдут к празднику и простому ужину — идеальное дополнение к застолью по любому поводу.

Вкус получается потрясающим: нежные грибы, пропитанные островато-чесночным маринадом с яркой кислинкой и хрустом зерен горчицы.

Вам понадобится: 1 кг свежих шампиньонов, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, пучок укропа. Для маринада: 100 мл растительного масла, 80 мл 6% уксуса, 2 ст. л. зернистой горчицы, 2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, черный перец горошком и душистый перец по вкусу. Грибы (крупные разрежьте пополам) отварите в подсоленной воде 10 минут после закипания, откиньте на дуршлаг. В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада. В миску с маринадом добавьте горячие грибы, нарезанный полукольцами лук, нарезанный пластинами чеснок и рубленую зелень. Тщательно все перемешайте, чтобы грибы полностью покрылись соусом. Накройте миску и оставьте при комнатной температуре до полного остывания, затем уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.

Проверено редакцией
